(影)北捷善導寺站外驚傳隨機攻擊！ 失控男子逼近女路人、攔車猛踹

男子突然往一旁不認識的2名女子走去。 圖：翻攝Threads ＠mg_ol_2l

[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。北捷善導寺捷運站附近當晚也傳出隨機攻擊事件，一名男子在捷運站外的路口大鬧，不但隨機接近路人意圖攻擊，更是跑上大馬路隨機攔車猛踹，脫序的行為引起圍觀。事件發生後，警方已火速到場將人壓制。

民眾在捷運善導寺車站外直擊這起街頭攻擊案，Threads多段影片可見，1名身穿灰色襯衫的男子先是跪在地上，之後又突然對路人咆嘯，瞪大雙眼直直往一旁不認識的2名女子走去，嚇得2人火速跑開，接著則闖紅燈在大馬路上隨機攔車、踹車，一名穿白裙的女子不斷攔阻，還被甩在地上，場面相當失控。員警到場後，男子還甩手打員警臉、踹警車，最後被上銬、壓制。

據影片拍攝者表示，事發時間為晚間8點55分，不斷攔阻男子的女伴正是她的女友，至於詳細案發原因為何，仍有待相關單位進一步釐清。針對此案，中正一分局說明，忠孝東路派出所於19日晚間8點59分接獲民眾報案，指稱忠孝東路與紹興北街東北角有酒醉男子於路上攻擊路人並破壞他人汽、機車，

中正一分局指出，員警趕赴現場後，發現男子明顯酒醉、情緒失控，確有攻擊路人及車輛之行為，一旁女性友人亦在旁勸阻，現場計有兩輛民眾車輛遭到毀損，遭攻擊民眾事後已就醫，經治療後無大礙，警方抵達現場後立即加以壓制，並將其管束逮捕帶返所，後續將依公共危險、傷害、恐嚇、毀損及強制等罪嫌，移送地檢署偵辦。

男子失控攔車、踹車。 圖：翻攝Threads ＠mg_ol_2l