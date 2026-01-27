影/北捷女子車廂內講話太大聲 乘客急按對講機通報

台北捷運昨（26）日發生一起驚魂記，一名女子在車廂內因情緒激動講話聲音太大，其他乘客嚇得按對講機緊急通報，後續由警方與站務人員勸導後，由員警陪同搭車出站。

女子在捷運車廂內講話太大聲引乘客恐慌。（圖／翻攝畫面）

捷運警察隊於昨（26）日傍晚5點40分獲報，古亭站內一列車車廂有一名女子情緒激動說話音量過大，立即派員趕赴現場，經查該名女乘客疑因情緒不穩說話音量較大，引起同車廂其他旅客恐慌，按壓對講機通報。

經捷警及轄區分局到場協同站長及保全勸導後，該女情緒冷靜後確認無自傷及傷人之虞，後續由警方全程陪同搭乘至景安站出站，化解一場虛驚。

廣告 廣告

警方呼籲，若民眾於捷運系統發現可疑人士，可按下車廂門旁紅色緊急通話按鈕，立即通知捷運站務人員或保全，或撥打110報案電話，捷運警察將立即到場處理，以維護搭乘捷運旅客安全。

延伸閱讀

影/北捷古亭站女子口角揚言「要殺人」 警趕赴現場逮人

新北也出現張文模仿犯？19歲男噴「中山砍人不揪」遭送辦

北捷車廂內「包包撞到」爆衝突 2女呼巴掌互控傷害