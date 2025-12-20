影／北捷恐攻「漫畫情節驚悚巧合」原作憂心模仿犯！心理師提醒安心指引5要點





台灣交通樞紐台北車站捷運站和中山捷運站附近，驚爆隨機砍人，漫畫家貼出自創漫畫《燃燒的西太平洋》指出「恐攻投擲煙霧彈的地點，跟漫畫裡爆炸的位置幾乎一樣」，讓他感到十分憂心模仿犯再現。衛福部和雙北心理師公會，則特別對此案件發布安心指引，呼籲停止傳播驚悚畫面，守護彼此心理安全。

北捷恐攻「漫畫驚悚巧合」

兇嫌張文無預警選在週五下班時間，人流眾多的台北車站丟煙霧彈，接著在中山進行隨機砍人，最後於逮捕過程中畏罪跳樓死亡，釀成包含兇嫌在內4死11傷的悲劇。知名作家梁紹先（筆名 LSS）透過臉書粉專「LSS毛球」表示，嫌犯作案地點與手法，竟和自己創作的漫畫《燃燒的西太平洋》第一集場景幾乎雷同，掀起大批網友熱議。



梁紹先指出，漫畫情與張文隨機殺人雷同點如下：

漫畫中爆炸畫面： 在台北車站從M7出口望向M8出口地面上，大爆炸的位置介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置。

張文投擲煙霧彈地點：介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置。

梁紹先進一步說明，台北車站M7-M3出口附近的B1區域「人潮較少，適合做恐攻準備」，準備好發動恐攻的東西，可以立即前往就人多處發動攻擊。漫畫就是以北車人潮最多的地方為考量做為「引爆情節」的靈感，此次事件讓他反思：「莫非那地方冥冥之中適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方」、「希望（大家）看過漫畫後能預先準備做好防範」。



貼文曝光後引發網友討論，驚呼梁紹先根本是「預言家」，還是有緊張提醒：「老師（梁紹先），你會被時空管理局通緝喔」、「這巧合讓人發毛啊」、「老師你不要再畫了，或者畫之前公告半年」，建議梁紹先乾脆改變漫畫主題：「希望漫畫裡的劇情都不會發生。如果發生，希望我們都能表現的比漫畫中更好」。

心理師提醒「安心指引5要點」

張文隨機砍人的無差別攻擊引焦慮恐慌，雙北心理師公會特別發布「安心指引」提醒民眾出現焦慮等情緒都是正常的，呼籲停止傳播驚悚畫面，守護彼此心理安全。

心理健康照顧指引5要點︰

1. 安住內心：記住自己的感受是真實且正常的，包含反覆想到事件、難以專注、情緒不安、易怒、悲傷或麻木、睡眠與食慾改變、身體不適、不想出門、害怕公共場所等，大多數反應會隨時間、休息與支持逐漸減緩，請允許自己有情緒，不必急著「馬上恢復正常」。



2. 停止傳播：這也是最重要的心理保護行動。為了避免二次傷害，請不觀看、不搜尋、不轉傳血腥或驚悚畫面，不渲染細節也不散布未證實訊息，並在群組中適度提醒停止轉傳，同時主動保護兒少，避免其暴露於刺激資訊。每一次不轉傳，都是在守護彼此的心理安全。



3. 外出時保持警覺但不必恐慌：請放下手機、多留意環境，注意安全出口與人流動線，或與親友同行或事先告知行程。心理準備上可在事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做」，若感到焦慮，留在家休息也是負責任的自我照顧，可進行靜心活動，幫助身心回穩。





4. 彼此關心：主動關心親友、同事與鄰居，陪伴、傾聽，而不是要求「別想太多」，多關注孩子、長者與脆弱族群，若身邊有人目擊或身處現場，更需要支持，一句「你還好嗎？我在這裡」往往就是最有效的安心力量。



5. 若情緒難以緩解，請勇於尋求專業協助：例如強烈情緒持續數日且影響生活及工作，引發失眠、恐慌或身心高度緊張，甚至嚴重畏懼公共場所活動務必尋求協助。心理支持不是脆弱，而是力量。求助資源包含24小時免費的衛生福利部安心專線1925，也可撥打台北市社區心理衛生中心電話、新北市社區心理衛生中心電話，或查詢合格心理師與諮商資源。



台北市衛生局呼籲民眾留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。已整合專業資源，推出「心理諮詢安心方案」，民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線，尋求免費心理諮商與情緒支持。

