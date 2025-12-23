(影) 北捷殺人案敲警鐘 黑熊學院：廉價止血帶「斷棍」恐害命

[Newtalk新聞] 台北捷運日前發生隨機殺人事件，造成社會高度震撼，也再次凸顯第一時間止血急救的重要性。對此，黑熊學院今（23）日透過社群發文提醒，市面上充斥許多僅數百元的廉價止血帶，其中最大風險在於品質不良，恐在施力轉緊時發生「斷棍」，反而導致止血失敗，延誤救命時機。





黑熊學院指出，這並非危言聳聽，在烏俄戰爭期間，曾發生烏克蘭軍隊取得盜版止血帶，在實際使用時因轉緊即斷裂，導致無法有效止血的案例。該學院因此再度呼籲民眾，選購止血帶務必避免購買盜版或來路不明的廉價產品。

黑熊學院提醒，辨識合格止血帶可掌握幾項原則，包括確認是否具備衛福部核發的醫療器材許可字號，相關資訊可至食藥署網站查詢；檢視外包裝是否清楚標示進口商與許可字號；以常見的CAT止血帶為例，真品在多處細節上通常可見原廠浮刻標示。





此外，黑熊學院也強調，止血帶應區分「實際救命使用」與「練習用途」。用於救人的止血帶原則上僅能單次使用，因在大力扭轉、縫線經過反覆拉扯後，結構可能已產生變形，止血效果恐下降，建議另行準備專門用於訓練的「練習用止血帶」。





針對坊間常見「可否利用撕衣服、三角巾搭配棍子製作止血帶」的疑問，黑熊學院指出，急造止血帶並非完全不可行，但關鍵在於止血必須「快速且有效」。依最新急救指引，這類急造方式對一般民眾而言，常因缺乏練習而難以達到足夠止血效果，且現場也未必能即時取得合適工具。





黑熊學院以比喻說明，若手邊已經有打火機，就不必堅持鑽木取火；商品化止血帶仍是最快速、最有效的止血工具。最後再次呼籲，民眾在衝動購買急救裝備前，更重要的是學習正確的止血帶使用方式，並透過平時反覆練習，才能在真正需要時發揮救命效果。

