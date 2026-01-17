(影)北捷深夜驚傳爆炸聲！車廂煙霧瀰漫乘客嚇壞竄逃 出事原因曝光

[Newtalk新聞] 近日北捷事故頻傳，昨(16)日深夜11時驚傳火警意外。不少網友在社群媒體上表示，捷運板南線往頂埔方向列出行經板橋站附近時，突然「碰」一聲，還竄出火光與濃烈燒焦味，疑似為乘客攜帶的行動電源發生自燃，造成車內乘客恐慌奔逃，驚呼「還好不是恐怖攻擊」。對此，台北捷運公司表示，事後立即安排車內450名乘客下車，並將自燃的行動電源殘骸帶回，釐清廠牌與詳細原因。





昨日深夜10時56分，捷運板南線往頂埔方向列出行經板橋站附近時，突然「碰」一聲後，車廂內粉塵、煙霧瀰漫。不少網友在Threads上PO出影片還原狀況，「搭個捷運回家突然旁邊出現一團火，然後開始煙霧瀰漫，夾帶刺鼻的味道」，當下大量乘客尖叫往其他車廂奔逃，「大家都推擠，我只好跟著跑⋯嚇死，還好不是什麼恐怖攻擊」。

由於去年12月才發生隨機殺人案，不少人都餘悸猶存，現場氣氛陷入恐慌。直到站務人員趕赴現場大喊「行動電源冒煙」，群眾緊張情緒才稍微緩解，並在列車進站後迅速配合疏散。





對此，捷運公司表示，站務人員接獲通報後第一時間帶著滅火器趕抵該節車廂。由於鋰電池自燃反應猛烈，人員立即實施噴灑，導致大量乾粉與白煙在密閉車廂內擴散。捷運公司也立即安排450名旅客下車，改搭約2分鐘後進站的下一班列車，同時通報捷運警察到場維護現場秩序。目前北捷已將自燃的行動電源殘骸帶回釐清廠牌與詳細原因。

