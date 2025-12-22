影/北捷炸彈恐嚇案「ip來自柬埔寨」！中捷也戒備了

張文瘋狂攻擊殺人事件餘波盪漾，昨（21日）有網友上網po恐嚇文，表示今天下午1點半會在捷運系統引爆炸彈，ip經查來自柬埔寨，兒繼北捷以後，中捷、高捷及沿線的台鐵警方也都開始戒備了。

台中捷運警察隊表示，目前有不間斷「站體月臺警戒」守望與「隨車車廂巡視」；中捷公司站務、保全亦加密巡檢頻率，針對捷運列車內、各車站廁所、垃圾桶、裝置藝術等場域，以金屬探測器實施可疑物品檢查；另，結合轄區警力移動式巡查，加強監看CCTV月臺、列車有無可疑狀況。

廣告 廣告

台中捷運、台鐵進入戒備狀態。 （圖／中天新聞）

高雄鐵路警察局方面，立即聯合台鐵高雄車站等捷運共構車站站務員，針對台鐵岡山、橋頭、新左營、高雄等共構點，與台鐵公司及保全實施聯合巡檢，目前增派8名警力合計12人，員警在巡檢裝備上有長槍，手槍，均配備實彈，另增加偵檢器材，目前均未發現可疑人員及物品。本分局持續加強聯合巡檢，並與高雄市政府警察局等相關單位橫向聯防，共維民眾搭乘大眾交通運輸工具安全。

台中捷運、台鐵進入戒備狀態。 （圖／中天新聞）

台中捷運、台鐵進入戒備狀態。 （圖／中天新聞）

高雄捷運、台鐵進入戒備狀態。 （圖／中天新聞）

高雄捷運、台鐵進入戒備狀態。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

張文冷血奪3命！國中求學經歷曝光 母校呼籲勿標籤化

檢警來真的！台中男網發文自稱「張文同夥」訊後被聲押

全民警戒！彰化市街友疑酒瘋持鐮刀遊蕩 警方火速出動