影/北捷芝山站醉男手伸出閘門外 害列車急煞重罰1萬

台北捷運昨日深夜發生一起意外，一名醉漢在芝山站月台將手臂伸出閘門外，列車進站時鳴笛警告無效緊急煞車，男子竟還在站內咆哮，最後遭警方制止戒護離站，將遭開罰1萬元。

醉漢在捷運站內脫序行為遭開罰1萬元。（圖／翻攝畫面）

北市士林分局蘭雅派出所於昨（22）日21時許接獲通報，轄內芝山捷運站內發生旅客危險行為，嚴重影響列車行車安全，員警到場後發現一名陳姓男子（58歲）酒後搭乘捷運，於月台將手臂伸出閘門外，列車進站時列車長發現異狀立刻鳴笛警告，但陳男仍未收手，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車與乘客安全。

現場捷運長依法認定陳男行為已違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，當場裁處1萬元罰鍰，陳男因酒醉情緒激動且不滿裁罰大聲咆哮，員警當場戒護強勢約制防止事態擴大，並對陳男勸說告誡，待其情緒平穩後才讓他離站。

警方呼籲，對於任何危害大眾運輸安全行為，均將採取即時強勢依法究辦，民眾切勿酒後搭乘捷運或從事危險違序行為，以免因影響公共安全。

