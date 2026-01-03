影/北捷英雄余家昶今告別式 女兒思父文：我們會一直想你

北捷隨機傷人事件隨著27歲嫌犯張文畏罪自裁，事件導致3人死亡，其中1名57歲男性余家昶為阻止張文燃燒整箱汽油彈，背部遭刺不治。余家家屬3日舉行告別式，2名女兒的祭文道盡對亡父無限哀思。

余家家屬3日為英勇犧牲的余家昶舉行告別式。（圖／中天新聞）

事發於2025年12月19日，張文帶著汽油彈、煙霧彈和刀械等武器，陸續在北捷台北車站、中山站商圈發動隨機攻擊，總共造成3人傷重不治。其中1名罹難者余家昶是在台北車站時，奮力阻止張文點燃1整箱汽油彈，卻被張文持刀攻擊背部，送醫搶救仍過世。

廣告 廣告

嫌犯張文則是在中山站附近1間百貨公司頂樓，被警方包圍下墜亡，經台北市警方專案小組初步調查，張文為獨自犯案，且未發現最終逃逸路線，研判非失足意外，而是畏罪自裁。

許多民眾來送余家昶最後一程。（圖／中天新聞）

余家昶1人捨命救了現場許多路人，將入祀桃園忠烈祠，其家屬在2026年1月3日舉行告別式，余家大女兒的祭文引用作家余華《第七天》的文字，「親人的離去不是一場暴雨，而是此生漫長的潮濕，我永遠困在這潮濕中，在每一個波瀾不驚的日子裡，掀起狂風暴雨」。

她說，「多希望在處理完這一切後，你會跳出來跟我說『嚇到了吧？』思念會存在在你曾生活過的每一個角落，時間或許能弭平傷痛，但思念不會，我們會一直想你」。

致哀民眾留下紙條感謝余家昶義行。（圖／中天新聞）

余家小女兒一度哽咽，她表示很希望父親託夢給自己，讓她能多賺錢，完成帶母親、姊姊環遊世界的念想。這番話語讓在場所有人都為之落淚，深深感謝余家昶的無私大愛和英勇義舉。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙

甄嬛持槍掃射皇上？禁AI魔改經典名著 陸廣電總局出手嚴打