影》北捷萬大線1期進度逾82％！「會呼吸的車站」曝光
台北市政府全力推動「捷運六線齊發2.0」，其中橫跨雙北的萬大線第1期工程截至10月底施工進度已達82％，目前全線軌道陸續舖設中，各車站正施作連通道、出入口結構及裝修，朝向民國116年完工目標邁進。通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，可大幅縮短台北市萬華及新北市中和、永和、土城與雙北核心區交通時間。
萬大線第1期工程由台北捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路，經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路到金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路，全長約9.5公里，共設9座地下車站和1座具備全線捷運列車儲車、維修、測試及營運管理全功能五級的金城機廠。
北市捷運局表示，萬大線1期9座車站均已完成開挖，各車站正在施作穿堂層跟月台層，其中擁有全國唯一可與站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站永和永平國小站，正施作結構、裝修及潛盾隧道上下行線仰拱及步道工程；全線18條隧道已於去年全部鑽掘完成，軌道工程正緊鑼密鼓施工。
捷運局指出，金城機廠是萬大線1期列車的進駐地，也是北捷系統新一代列車維修和停放中心，配合萬大線需求共採購19列車，已有4輛列車運抵金城機廠，廠區專為萬大線量身打造，具備先進列車檢修、保養及測試設備，能容納多列電聯車同時做日常維護。
捷運局發布影片，可見已抵台的4列電聯車齊現身排排站，其中去年10月自巴西運抵的首列「朝氣蓬勃」電聯車正於測試軌測試。捷運局說，12月底前將再進駐3輛列車，其餘12輛列車於明年起將陸續抵台，運抵後的電聯車將在機廠測試軌以號誌監控手動駕駛測試，並測試各項通訊功能及運行，為萬大線通車做好萬全準備。
捷運局提及，影片中維修工廠出現的新面孔「特種平台吊車」，甫於10月23日從義大利遠渡重洋抵達金城機廠，可吊運大型設備與重型維修，靈活支援軌道維護任務；搭配有寬敞平台且具運輸能力的平台車，就能搭載軌道或大型設備與工具前往各工作區，執行日常維修與巡檢，平台吊車、平台車將於萬大線通車後投入維修服務，與維修團隊並肩合作，守護每一趟捷運的安全與穩定。
捷運局進一步表示，發布最新的施工進度影片，透過鏡頭帶領民眾搶先飽覽全線9座車站及金城機廠路線、出入口位置及施作畫面。期待早日載運民眾通往台北捷運路網的各個角落，和民眾的日常搭上線。
