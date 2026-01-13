影/北捷車廂內女子情緒失控咆哮 保全控制捷警趕赴現場

台北捷運今（13）日發生一起突發事件，下午5時許一名女子疑似精神狀況不穩，在捷運東門站列車上大聲咆哮，一度引起車廂內民眾恐慌，站務人員與捷運警察獲報立刻趕到場，所幸現場無人受傷，待該女情緒穩定後，由捷警陪同搭乘至劍潭站後離去。

女子在車廂內突然大聲咆哮。（圖／翻攝畫面）

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後會立即趕赴到場，以維捷運乘車安全。

