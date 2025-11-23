影/北捷車廂驚見「白髮嬤2.0」 持刀嗆阿北「只隔3公分」
日前在北捷車廂內發生白髮阿嬤逼人讓座還動粗，結果引爆肢體衝突的事件，昨（22日）深夜又有「2.0」版本發生，又有另一位白髮阿嬤跟人發生衝突，手上竟然拿著刀。
警方執法畫面。（圖／警方提供）
捷運警察第四分隊也對全案作出說明，表示事發地點在捷運西門站，當時有列車於深夜11點38分經過該站時，當下隊上同仁正好在那執行守望勤務，接獲站務人員通報後，立刻趕往處理。
警方執法畫面。（圖／警方提供）
警方進入車廂後了解狀況，得知衝突起因是一位女性乘客，在車廂內被一位男性乘客踩到腳，雙方因此引發口角糾紛，該名女性乘客於衝突發生時，從隨身提包拿出水果刀，員警現場也將水果刀查扣，所幸無人受傷。
第四分隊指出，全案後續由轄區萬華分局帶回派出所偵訊，將依恐嚇罪嫌移送地檢署偵辦，另捷運公司將依《大眾捷運法》第50條之1規定裁處。
