(影)北捷驚魂！女子車廂內吼叫「點火烤食物」 捷運公司急報警

近日北捷狀況不斷，有女子搭車時情緒不穩，在東門站列車上使用打火機點火烤食物，還大吵大鬧，嚇壞其他乘客。對此，台北捷運公司表示，在車廂內使用打火機已涉及公共危險罪，已報警處理；另外也將依法處以最高100萬罰鍰。





近日有網友在Threads上傳一則影片。片中一名女子，在紅線大安森林公園站往東門站的捷運車廂內點火，還情緒不穩大吼大叫，保全和站務人員緊急壓制，引起乘客側目，且捷運列車還一度停駛。

就有目擊者指出，「該名女子一上車就有狀況，跟一對情侶因為座位的問題罵人，情侶被嚇到隔站就馬上下車，接著她一路狂罵三字經，旁邊有一位坐輪椅的人是跟她一起搭車的，不知道是講什麼又吵了起來，就喊說她要死給他看，說要跳車又狂敲打車門，接著她又試圖用打火機點火說肚子餓要烤蘑菇來吃，應該就是這個時候有人通報捷運站人員上車來查看狀況的」。





對此，台北捷運公司表示，對於有旅客在車廂內使用打火機烤食物，已涉及《刑法》公共危險罪，經調閱監視器確認，已報警處理；並將依《大眾捷運法》處1萬元以上，100萬元以下罰鍰。





此外，該影片其中一位旅客疑似嚼食口香糖部分，也將依《大眾捷運法》第50條第1項第9款，處1,500元以上7,500元以下罰鍰。

