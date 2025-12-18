影／北極熊罕見收養幼崽！專家：提高生存率

▲加拿大北部近期觀察到一宗罕見的案例，一頭雌性北極熊似乎收養了一隻「非親生」幼崽。 （圖／截取自影片）

[NOWnews今日新聞] 加拿大北部、曼尼托巴省丘吉爾鎮 （Churchill）附近的研究員，近期觀察到一宗罕見的案例，一頭雌性北極熊似乎收養了一隻「非親生」幼崽，並被鏡頭捕捉到母子一起遷徙的珍貴畫面，至於辨識方法則是耳牌標記。

根據《BBC》報導，丘吉爾鎮以北極熊族群聞名，在西哈德遜灣（Western Hudson Bay）一年一度的北極熊遷徙期，研究人員捕捉到這頭5歲的母熊以及牠的幼崽，今年春天，專家在這隻母熊剛離開產下幼熊的洞穴時，就曾幫牠跟幼熊的耳朵做了標記，方便後續研究，結果秋天再次見到牠時，母熊身邊多了一隻耳朵沒有被標記的幼崽。

報導指出，在該地區近50年、對約4600頭北極熊的研究中，這僅是已知的第13例收養案例，國際北極熊協會的科學家麥考爾（Alyssa McCall）表示：「這很不尋常，我們並未摸清真正的原因，但我們知道發生的機率非常低。」

加拿大環境與氣候變遷部的科學家李察森（Evan Richardson）也聲稱，在全球暖化、氣候變遷的環境挑戰下，北極熊需要更多幫助：「知道牠們會互相照顧，真是令人欣慰。」

報導提到，野生北極熊只有約50%的機率能活到成年，但如果有母熊照顧，幼熊存活至成年的機率將大幅提高，目前看來，2頭幼崽都很健康，可能會和母熊一起生活到2歲半左右，幼崽們將向母親學習如何捕獵海豹並獨立生存。

原文連結：Polar bear mother adopts cub in rarely documented case

