影/北海道函館木造建物大火「5小時未滅」 電車復駛仍無期

日本北海道函館市中心本町2日下午2時50分許（台灣時間下午1時50分許）發生大火，目前大火蔓延至附近建物，火勢燃燒5小時未能撲滅，函館市電車幾乎一度全線被迫停駛，濃煙飄到商店街內。

2日下午2時50分許，日本北海道函館市本町1棟木造建物發生火警，大批警消趕到現場救援。（圖／NTV）

綜合日媒報導，當地時間2日下午2時50分許（台灣時間下午1時50分許），函館市本町1棟2層樓高的房地產公司木造樓房內部起火，附近民眾察覺大量白色濃煙冒出，立刻通報消防單位，隨後警消派遣超過10輛消防車馳援。

火災產生大量白色濃煙，幾乎掩蔽天空。（圖／NTV）

據《札幌電視台》報導，警方研判，火勢從1樓後門附近的廁所開始燒起，一度導致函館市多站電車暫停行駛，後至當晚6時25分（台灣時間傍晚5時25分），函館站至谷地頭路線、函館站至函館船塢前（函館どつく前）路線恢復行駛，但函館站至湯之川的電車路線仍不知何時可恢復通行。

火災波及附近建物，濃煙持續從內部竄出，依稀可見火光。（圖／NTV）

同時，由於事發地點距離觀光勝地「五稜郭」極近，火災濃煙飄到附近的商店街，許多店家在下午4時30分許（台灣時間下午3時30分許），也就是火災發生約1.5小時後，被迫臨時歇業避難。

截至當晚8時30分（台灣時間晚間7時30分），火災發生5小時仍未獲控制，且火勢蔓延到鄰近建物，目前消防員仍在進行滅火工作，暫未傳出人員傷亡消息。

