影／北科大休學生拚警大車禍重傷 可能下肢癱瘓仍樂觀笑對人生

▲趙紹清主任逗笑施同學。（圖／彰化醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】19歲的施姓大學生懷抱著成為警察的夢想，去年底在台北科技大學機械系大二時休學返回彰化二林故鄉，一邊工作一邊準備報考警察大學，卻騎機車自摔造成高頸位脊椎重創，可能下肢癱瘓，人生急轉直下，但他仍樂觀面對，笑臉對人，匯聚了各界的暖流湧入病房，老師低調捐助醫藥費，甚至連他的3位前女友也不約而同現身關心。

衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清表示，施姓學生在1月5日發生意外被送來急診，診斷出頸椎第五椎椎體骨折併脊髓壓迫損傷，呼吸衰竭，隨即進行第五椎椎體前路切除減壓併融合手術，成功救回一命，但下肢仍無知覺，還需積極復健。

▲施同學積極復健。（圖／彰化醫院提供）

施姓男學生說話無力，但他還是堆滿笑容地說，休學返家後在一家健身房工作，同時自讀準備報考警大，沒想到出了意外，只能正面以對。躺在病床上的他，在物理治療師、職能治療師、語言治療師的協助下，努力地復健。趙紹清誇他長得像中國影星宋威龍，逗他笑得合不攏嘴。醫護人員也都很喜歡他，讚賞他傷勢嚴重，依然保持一貫的樂觀與笑容，互動融洽，病房常傳出笑聲。

▲護理長陳思婷和施同學說笑。（圖／彰化醫院提供）

施同學在校期間便是風雲人物，在北科大機械系擔任班代，在彰化高工就讀時更是春暉社社長，長期投入服務性社團的經歷，形塑了他積極的個性，也累積了他的好人緣，許多高中、大學同學紛紛前來病房探望，甚至連他的3位前女友也都來了，圍繞著滿滿的支撐力量，醫護人員打趣地虧他「分手了還能這麼好」，施同學笑著回應「大家都還是好朋友。」道盡他的高情商與真誠待人。

施家經濟環境並不好，醫療費及後續龐大的復健安養費成為沉重壓力，但施同學的樂觀觸動了社會最柔軟的神經，三叔公忙著找相關的復健機制，眾親友也各自奔走籌措費用，不只地方上的慈善團體捐款醫療費，連施同學弟弟的高中老師也主動捐款。

施同學的媽媽是越南新住民，與爸爸離婚後，獨自在台北工作，仍不辭辛勞一再南下探望兒子，母子間的牽掛，也感染到其他外籍移工指名要捐助醫療費。各界的點點善意匯聚成溫暖洪流。

「他總是笑臉迎人，好像是他在安慰我們一樣。」病房護理長陳思婷感性地說，施同學的警大夢暫時受阻，但人與人相互扶持、彼此照亮的力量，一定能陪伴這位愛笑的年輕人，在漫長的復健路上勇往直前。