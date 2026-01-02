(影) 北約「波羅的海哨兵」才上線! 5海纜立刻被切 芬蘭扣船查俄「影子艦隊」

[Newtalk新聞] 位於波羅的海芬蘭灣、連接芬蘭首都赫爾辛基與愛沙尼亞首都塔林的重要海底電信電纜，去年 12 月 31 日發生不明原因損壞事件。軍事新聞網站《The War Zone》報導，芬蘭當局已查扣涉嫌破壞電纜的船隻並展開深入調查，這起事件也被視為北約啟動「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）行動以來，首起疑似海底電纜遭破壞的案例。





芬蘭邊境管理局指出，受損電纜全長約約 64 公里，隸屬芬蘭電信集團「Elisa」，受損位置位於愛沙尼亞的專屬經濟區（EEZ）內。事發後，芬蘭海岸防衛隊在芬蘭專屬經濟區水域，扣押一艘懸掛聖文森及格瑞那丁旗幟、當時處於下錨狀態的可疑貨輪「菲茨堡號」（Fitburg），並將其護送進入芬蘭領海靠泊，隨後實施登船檢查，重點查驗錨鍊等設備是否與電纜損壞有關。

芬蘭警方隨後對「菲茨堡號」船員展開訊問並拘留相關人員。該船被外界視為俄羅斯「影子艦隊」體系的一環，原計畫自俄羅斯聖彼得堡前往以色列北部港口海法，船上載有包括鋼鐵在內的受國際制裁貨物。





芬蘭警方隨後對「菲茨堡號」船員展開訊問並拘留相關人員。 圖:翻攝自X帳號@NavyLookout





報導引述船舶追蹤網站資料指出，「菲茨堡號」實際由土耳其「Albros Shipping & Trading」公司營運。目前，芬蘭海防單位已將案件移交警方，並依「加重毀損」、「加重毀損未遂」及「加重干擾電信」等罪嫌展開刑事調查。當局不排除，這起事件可能涉及受外國勢力影響的蓄意破壞行為。





專家指出，芬蘭灣毗鄰芬蘭、愛沙尼亞與俄羅斯，具有高度戰略價值。近年來，波羅的海地區的能源與通訊基礎設施屢次發生不明原因受損事件，外界普遍認為，這類行動可能屬於俄羅斯「混合戰」（Hybrid Warfare）的一環，藉由低於傳統軍事衝突門檻的方式，測試北約與歐洲國家的安全應對能力。





近年俄羅斯相關「影子艦隊」頻繁出現改旗、換名、規避制裁等行為，已成為西方安全機構關注焦點。此前，懸掛圭亞那國旗、與伊朗有關聯的受制裁原油油輪「貝拉1號」（M/T Bella 1），在北大西洋遭美國海岸警衛隊追逐期間，一度於船體噴塗俄羅斯國旗並試圖尋求莫斯科外交保護，隨後更名並出現在俄羅斯官方船舶登記資料中。外界認為，此類案例顯示，影子艦隊已逐漸成為地緣政治與混合戰操作的重要工具。





對此，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）強調，芬蘭已做好準備，應對各種安全挑戰，並將依據情勢發展，採取必要回應措施。

