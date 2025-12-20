(影)北車中山砍人案引恐慌！網傳高鐵坐墊「秒拆變盾牌」 實測畫面曝光

[Newtalk新聞] 昨(19)日在北捷、中山發生隨機砍人事件，讓民防相關的自保方式受到關注，就有網友分享，高鐵坐墊拆卸容易，重量輕厚度夠，可拿來當「防護盾牌」，但提醒也想嘗試拆拆看的民眾，拆完記得把魔鬼粘黏回去，留給下一位乘客舒適的搭乘空間。





有網友在社群平台Threads發文指出，日本新幹線為防止隨機殺人事件，椅子坐墊可拆下來當盾牌，並表示台灣高鐵的椅子也可以拆下來防身。隨就就有網友實測證實這是真的，「實測可拆，而且很輕，厚度也夠」。

並附上完整拿下坐墊後的樣子，底下是用一條魔鬼粘固定。但該網友也提醒，「在這裡宣導要記得放回原位，不要影響高鐵工作人員，也不要影響下一位乘客乘坐時的舒適度。」

