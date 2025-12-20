(影)北車中山砍人釀4死！張文闖誠品頂樓墜樓亡 最後監視畫面曝光

[Newtalk新聞] 昨(19)日北車、中山發生隨機傷人事件，造成兇嫌張文在內共4死，張文先在北車地下街投擲煙霧彈，之後又身穿戰術背心現身中山商圈，並闖南西誠品砍人，更在警方追捕下逃往頂樓，最後跳樓身亡，今日台北市警局公布百貨樓梯內部監視器畫面，發現在嫌犯整個過程相當冷靜，疑對現場地形有所掌握。





今日台北市警局公布張文昨晚闖誠品頂樓的監視器畫面，畫面中張文在被警方和保全包圍後逃上6樓，整個過程相當冷靜，疑似對地形動線相當熟悉，沒多久警方也跟著上樓，但嫌犯已從上方墜落到後方停車場，當場失去生命跡象。

對此，案發時中山分局交通分隊林姓員警指出，當時正於案發處所外南京西路北側疏導交通，隨即發現大家都在呼喊砍人，並目睹犯嫌1人進入南西誠品內，遂協同保全人員入內追緝犯嫌，並於頂樓見犯嫌棄置刀椷及戰術背心等裝備後，即見犯嫌墜落於一樓停車場處。

