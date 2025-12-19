影/北車無差別攻擊！ 嫌犯頭戴防毒面罩作案瞬間曝光

今（19）日下午5點24分左右，台北捷運車站M8出口驚傳攻擊事件，造成2人送醫。作案瞬間曝光，一名嫌犯頭戴防毒面罩，在北捷出口處連續丟擲多顆煙霧彈，現場瞬間濃煙四起，刺鼻氣味瀰漫，造成下班高峰期的民眾驚慌逃竄。

作案瞬間曝光，一名嫌犯頭戴防毒面罩，在北捷出口處連續丟擲多顆煙霧彈，現場瞬間濃煙四起，刺鼻氣味瀰漫。（圖/警方提供）

根據最新消息，一名57歲男子疑似為阻止嫌犯行為，遭嫌犯以利器從背後刺傷，左手臂出現大面積血跡，倒地後失去生命跡象。

警方表示，現場捷運台北火車M7出入口B1樓層起火，燃燒面積0.1平方公尺，遺留疑似煙霧彈及不明燃燒物，1名約57歲男子因外科OHCA送台大治療。另一名約54歲男子，初期滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕醫院治療。

廣告 廣告

嫌犯真容曝光。（圖/警方提供）

救護人員接獲通報後迅速趕至現場，對受傷男子進行急救並緊急送醫搶救。目擊者表示，當時現場尖叫聲不斷，濃煙與人群的混亂交織成恐慌場面。警方已封鎖現場，並調閱監視器畫面以釐清案件詳情，目前案件仍在調查中。

根據現場目擊者的描述，嫌犯丟擲的煙霧彈造成白煙迅速擴散，現場能見度大幅降低，部分民眾因吸入濃煙感到不適。警方目前正全力追查嫌犯身份，並呼籲知情者提供線索協助破案。

嫌犯丟擲的煙霧彈造成白煙迅速擴散，現場能見度大幅降低，部分民眾因吸入濃煙感到不適。（圖/警方提供）

延伸閱讀

影/北車惡徒「B1燒汽油彈、B2扔煙霧彈」 路人遭利器刺命危

北捷驚傳投擲煙霧彈無差別攻擊！蔣萬安：一定從重從速究責、絕不寬貸

台北車站北三門旁驚見男屍 警封鎖現場採證