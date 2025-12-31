影／北車男子狂按警鈴喊「要去中山站」遭警辣椒水壓制！ 畫面曝光遭起底是騷擾慣犯

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

本月稍早才發生震驚社會的隨機攻擊事件，跨年將近之際，全台警方全面提高警戒。不過昨（30）日下午，一名陳姓男子在北車三鐵共構區造成騷動，一度引發旅客恐慌。警方指出，該男先是多次啟動火警警鈴，並情緒激動大聲咆哮「我要去中山站」、「我是危險人物」等語，造成現場民眾一度驚慌失措。當場遭到熱心民眾與警方聯合壓制，雖未造成民眾傷亡，但刺鼻的氣味仍影響到路過旅客。

事發過後，該男相關背景也遭起底，被多位網友指控在學期間及家教平台上遭到他騷擾。如今敏感時機，竟在光天化日下造成騷動，檢方已依妨害秩序、恐嚇危害安全等罪嫌，向法院聲請羈押。

陳姓男子在北車大喊「我要去中山站」引發騷動，遭到警方壓制。（圖／IG：xry_912）





