（影）北車、中山站傷人事件2死7輕重傷 27歲有妨害兵役前科凶嫌不治

[Newtalk新聞] 今（19）日傍晚在台北車站捷運M7、M8出口之間，嫌犯戴面具，蓄意丟棄多顆汽油彈、煙霧彈，後續在捷運中山站又隨機攻擊民眾，造成多人輕重傷。最新統計2死7傷。





根據北市消防局資料，北車現場共有2人送醫，一男年約57歲，外科OHCA送台大；一男約54歲，初期滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。57歲男子稍早宣告不治。





南西誠品現場有7人送醫，一男27歲（嫌疑犯），外科OHCA送國泰醫院；30歲男，外科OHCA，送新光；另一30歲男，外科OHCA，送馬偕；20歲男，胸部穿刺傷，送內湖國醫；30歲男，頸部外傷，送台大；56歲女，肩部割傷，送中興；50歲女，下巴撕裂傷，送松山三總。嫌犯稍早宣告不治。

目前統計，包含嫌犯本身，已經造成2死7傷。





根據台北市長蔣萬安透露，嫌犯是本國籍、87年次，現年27歲張姓男子，有妨害兵役前科，今年7月被桃園地檢署通緝。國防部稍早特別說明：北車隨機傷人嫌犯，經查非現役軍人。

