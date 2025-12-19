影/北車、中山站隨機砍人釀3死6傷！交通部：三鐵高度警戒

記者高珞曦／綜合報導

北捷台北車站地下街、中山站2商圈19日晚間陸續發生丟擲煙霧彈與隨機砍人事件，目前已3人送醫不治，另有6人受傷，交通部表示第一時間責令台灣高鐵、台灣鐵路公司成立應變小組，目前高鐵、台鐵、捷運公司全線高度警戒，台中捷運警察也同步加強巡邏。

1名27歲男子19日傍晚接連闖進北捷台北車站、中山站商圈丟擲煙霧彈並持長刀隨機攻擊路人，歹徒墜樓送醫不治。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生於19日傍晚5時24分許，監視器拍到27歲歹徒張文赴台北車站地下1樓點燃汽油彈，又到同地地下2樓丟擲煙霧彈，期間持長刀刺傷路人，其中1名57歲男子挺身阻擋攻擊，卻不幸重傷OHCA，送醫後於當晚7時56分不治。接著張文跑到捷運中山站商圈，接連跑進一旁百貨持刀隨機攻擊，不少民眾目睹駭人經過，張文也在稍後被警方圍堵在頂樓並墜落，當晚7時42分同樣宣告不治。

警方檢視歹徒在犯案現場留下的物品。（圖／中天新聞）

事件引發交通部與相關單位高度關注，交通部19日表示，第一時間已立即責成台灣高鐵及台灣鐵路公司成立應變小組，並由防災中心統一調度應變措施，確保旅客安全。交長陳世凱說，全國各大交通場站含航空站、港口及重要觀光景區等，同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，目前高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，已指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運狀況及旅客安全。

目擊者拍到捷運中山站商圈人行道上有大批路人狂奔逃命，當時歹徒已來到誠品南西店一帶持刀隨機發動攻擊。（圖／Threads@_tonyun授權提供）

台灣高鐵表示，已在第一時間即提高警戒及巡檢，並由台北站長進駐台北車站聯合防災中心參與應變，並通令全線車站、列車同仁提高警戒，加強安全巡檢機制，嚴密監控營運狀況。如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。

此外，台中捷運公司目前全線車站加強巡檢公共區域，呼籲民眾提高警覺，時刻留意可疑人、事、物，同步由捷運警察加強巡邏。

