影/北車B3男子咆哮亂按警鈴 鐵警依恐嚇公眾偵辦

一名男子今下午在台北車站地下三樓三鐵共構處大聲咆哮，大喊「我是危險人物」等語，還任意按壓火警鈴造成民眾恐慌，遭噴灑辣椒水強勢壓制逮捕，訊後將依恐嚇公眾罪送辦。

男子在北車三鐵共構區域咆哮亂按警鈴遭壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯陳姓男子（28歲）今（30）日下午2時36分，出現在台北車站地下3樓「三鐵共構」處附近來回徘徊，大聲咆哮喊「我是危險人物」、「要去中山站」、「通報中山站長」，甚至無故亂按緊急服務鈴及火災警報器，站務人員察覺異狀隨即上前制止，並通報警方到場。

陳男不聽捷運站務人員與鐵警規勸制止，最後遭噴灑辣椒水壓制逮捕，刺鼻氣味與壓制動作一度引起附近民眾驚慌，紛紛掩著口鼻逃竄；警方確認身分後聯繫陳男家人，家人到場表示陳男有情緒不穩症狀，警方訊後將依恐嚇公眾罪嫌移送台北地檢署偵辦。

