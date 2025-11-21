影／北韓足球員碰拳變揍人？9秒片曝光 一票人拳頭硬了

2025年U17世界盃16強賽在卡達開戰（示意圖／Pixabay）





在卡達舉行的2025年U17世界盃16強賽，日本隊20日與北韓交手，最終在PK大戰中取勝、晉級8強。不過賽前雙方致意時，北韓球員以過度用力的方式與日本球員「碰拳」，引發日方不滿與外界關注。

根據《中日體育》報導，依照賽前慣例，雙方球員與裁判會以握手、擊掌或輕碰拳頭方式致意。然而北韓球員卻握緊右拳，從上往下大力「砸」向日本球員的拳頭，動作近似揮拳，力道明顯超出一般禮節性碰拳。

報導指出，日本足協已在昨日將相關影片提交給國際足總（FIFA），希望FIFA就北韓球員行為是否違反規範進行判斷，但目前尚未正式提出抗議文件。

日本隊最終在PK戰擊敗北韓，成功晉級8強，今天將迎戰奧地利，力拚隊史首次闖入4強。

