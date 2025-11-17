(影) 北韓運俄武器西伯利亞鐵路被炸毀! 俄軍爆破波蘭援烏鐵路報復？

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已超過 3 年，雙方近期在紅軍城地區進行激烈交戰，外界也持續關注著戰爭的發展方向。近期有消息稱，烏軍對俄羅斯的西伯利亞鐵路系統發起打擊，成功阻斷了俄羅斯從北韓運輸彈藥的關鍵道路，重挫了俄軍的後勤能力。與此同時，一條向烏克蘭輸送物資的波蘭鐵路也突然遭到破壞，網友質疑該起事件可能與俄羅斯的報復行動有關。





《騰訊網》軍事專欄作者「寰球戰略解讀」發布文章指出，當地時間 13 日，位於俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區索斯諾夫卡定居點附近的西伯利亞鐵路突然發生劇烈爆炸，暫時阻斷了西伯利亞地區的鐵路交通運輸系統，並導致俄羅斯的關鍵後勤通道陷入癱瘓。「寰球戰略解讀」表示，被炸毀的鐵路是俄羅斯運輸武器、彈藥的核心管道，北韓向俄羅斯援助的物資也會通過該路線進行運輸，強調鐵路被毀將對俄羅斯的軍事行動造成劇烈影響。

北韓谷山自走砲被拍到在西伯利亞鐵路上火車運送上俄烏前線。 圖 : 翻攝自科羅料夫





「寰球戰略解讀」稱，當地時間 14 日，烏克蘭國防部情報總局 ( HUR ) 發布公開聲明，宣稱此次的西伯利亞鐵路爆炸事件與烏軍在俄羅斯境內發起的「特別軍事行動」有關。該聲明指出，由於此次爆炸導致一輛貨運列車脫軌以及鐵路軌道嚴重受損，西伯利亞地區的鐵路運輸系統被迫全面暫停，預估將對俄羅斯的軍事補給以及民用物流運輸造成雙重衝擊。





該聲明強調，此次的爆炸事件象徵著俄羅斯的安全與情報部門完全不具備保護本國關鍵基礎設施的能力，認為俄羅斯在後勤保障方面存在系統性的漏洞。





「寰球戰略解讀」稱，截至目前為止，俄羅斯方面尚未針對西伯利亞鐵路的受損情形進行公開回應，推測即使俄羅斯已經派遣應急人員開展修復工作，也無法在短時間內恢復正常運輸。





一條 300 公尺長的電線從鐵路延伸到當地停車場，推測爆炸事件可能與該條電線有關。 圖：翻攝自 @christogrozev X 帳號





與此同時，保加利亞記者克里斯托．格羅澤夫 ( Christo Grozev ) 也透過 X 發布推文，宣稱一條位於波蘭首都華沙近郊的鐵路疑似遭到有心人士刻意破壞。格羅澤夫表示，當地時間 16 日，有民眾發布消息稱，一條開往熱舒夫、負責向烏克蘭運送物資的鐵路系統遭到破壞，有心人士利用一條 300 公尺長的電纜，從當地停車場遠端引爆該條鐵軌，大幅影響了烏克蘭的後勤物資運輸管道。





針對此次發生在波蘭的鐵路爆炸事件，許多網友懷疑可能與俄羅斯間諜發起的報復行動有關，但也有網友對相關事件抱持著懷疑的態度。有一名自稱居住在該地區的網友表示，被炸毀的鐵路並非通向熱舒夫，更沒有連接烏克蘭，認為相關資訊可能是有心人士營造的「假資訊」。另外也有網友開玩笑稱， 2025 年都快結束了，還必須動用一條 300 公尺長的電線引爆炸彈，「難道都沒人發現這條連接著鐵路的電線嗎」。

