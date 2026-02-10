(影) 北韓「這武器」首秀就陣亡! 趁俄星鏈斷訊如瞎子 烏軍多地反攻俘俄軍

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已將滿四年，雙方至今仍持續在前線地區激烈交戰，圍繞著領土主權的爭議也持續升溫。近期有消息稱，烏軍陸續針對紅軍城、第聶伯羅彼得羅夫斯克、扎波羅熱等前線地區展開反擊，並成功收回多個地區的控制權。另外，烏軍也打擊了俄羅斯庫爾斯克州內的多個目標，甚至破壞了北韓援助俄羅斯的多管火箭系統，持續削弱俄軍的進攻能力。





白俄羅斯媒體《NEXTA》指出，烏軍近期針對紅軍城地區發起大規模反擊，並在短短一天的時間內，於佐洛蒂．科洛迪亞茲 ( Zolotyi Kolodiaz ) 村內俘虜了 18 名俄軍士兵。《NEXTA》表示，遭到俘虜的俄軍士兵長期被圍困在該村庄內，幾乎無法與俄軍部隊取得聯繫，也未能獲得任何補給。最終，在烏軍發起突襲行動後，這 18 名俄軍士兵選擇向烏軍部隊投降而被俘虜。

烏軍近期成功奪回庫切里夫亞爾地區的控制權，超過 50 名俄軍士兵主動繳械投降，自願成為俘虜。 圖：擷取自 @NiKiTa_32156 X 分享影片





另外，X 推主「NOELREPORTS」稱，烏軍也加強了針對紅軍城地區俄軍據點、部隊的打擊力度。「NOELREPORTS」表示，烏克蘭第 7 空降旅的第 147 炮兵團近期發布公開聲明，宣稱該部隊在紅軍城北部地區擊斃 3 名俄軍破壞偵查小組的成員，並阻止了俄軍部隊試圖透過惡劣天氣掩護，對烏克蘭後方陣地實施破壞的計畫。





另一方面，烏軍針對第聶伯羅彼得羅夫斯克、扎波羅熱等地區的攻勢也在不斷加強。推主「Jay in Kyiv」指出，在徹底剝離俄軍的星鏈 ( Starlink ) 使用權限後，烏克蘭針對多個地區的前線發動反攻，並在部分地區取得了突破性的進展。其中，針對第聶伯羅彼得羅夫斯克地區，烏軍部隊分為三股勢力，沿著不同的方向進行推進。X 推主「Astraia Intel」認為，烏軍在第聶伯羅彼得羅夫斯克州發起的反攻行動可能已經獲得「顯著的成功」。





烏軍透過星鏈的「白名單」系統，持續削弱俄軍的作戰能力。 圖：翻攝自 @front_ukrainian X 帳號





X 推主「Inty News」則補充稱，在經過近兩周的激戰後，烏軍已經成功收回扎波羅熱州的捷爾努瓦特、普里多羅日涅在內的兩座村莊的控制權，並持續掃蕩滯留在該地區內的俄軍部隊。「Jay in Kyiv」也表示，為了遏制烏軍部隊的持續反攻，莫斯科當局開始緊急調動預備部隊，俄羅斯的軍事通報網路使用量也大幅增加。





與此同時，X 推主「MilitaryNewsUA」也爆料稱，烏軍部隊成功摧毀了部署在前線地區、北韓向俄羅斯援助的改良型 M-1991 多管火箭系統，再次對前線俄軍的進攻能力造成衝擊。「MilitaryNewsUA」表示，此次遭到破壞的改良型 M-1991 系統是口徑 240 mm ，使用中國重型汽車底盤的遠程打擊武器，北韓援俄武器被破壞的消息也引發網友激烈討論。

