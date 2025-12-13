影／十年不間斷的聖誕暖流 卓伯源化身聖誕老公公送暖彰化家扶

▲前縣長卓伯源攜手帥宇實業連10年送愛，今日活動現場也出現感人一幕，十年前曾領到第一批羽絨外套的自立青年冠廷，與弟弟建宏特地回到現場致謝。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】寒流來襲前夕，一股持續十年的聖誕暖流，再度溫暖彰化家扶中心。前彰化縣長卓伯源與溪湖在地企業帥宇實業股份有限公司，今日攜手捐贈581件全新羽絨外套給家扶兒少，累計十年來已捐出3852件，成為弱勢孩子度過寒冬的重要依靠。卓伯源更特地扮成「聖誕老公公」，親手將外套與糖果餅乾送到孩子手中，現場洋溢溫馨氣氛。

卓伯源表示，雖然已卸下公職多年，但關懷弱勢兒少、幫助孩子看見未來的心意始終不變。他說，帥宇實業是溪湖在地企業，秉持「取之於在地、用之於在地」理念，將彰化製造的高品質羽絨外套，送到最需要的孩子身上，十年來希望傳達「寒冬送溫暖、關懷不間斷」的信念。

▲卓伯源更特地扮成「聖誕老公公」，親手將外套與糖果餅乾送到孩子手中，現場洋溢溫馨氣氛。（圖／彰化家扶提供）

活動現場也出現感人一幕，十年前曾領到第一批羽絨外套的自立青年冠廷，與弟弟建宏特地回到現場致謝。冠廷分享，當年還是國小、國中的兄弟倆，第一次穿到全新又合身的保暖外套，對他們意義非凡。如今兄弟已長大就業，不僅固定捐款回饋家扶，也投入志工服務，象徵愛心從「手心向上」轉為「手心向下」的善循環。

▲彰化家扶主委辜福榮代表1700戶弱勢家庭表達感謝。（圖／彰化家扶提供）

彰化家扶主委辜福榮代表1700戶弱勢家庭表達感謝。他指出，羽絨外套由在地企業專業製作，保暖度高，讓孩子能穿得有自信、有尊嚴，不必因衣著而與同儕產生落差，能更安心專注於學業與成長。連續十年的捐贈，也成為家扶孩子每年最期待的聖誕禮物。

長期支持家扶的家樂福彰化店也共襄盛舉，準備熱騰騰的烤雞分享給受助家庭。家長許媽媽感動表示，孩子有保暖外套已十分感恩，沒想到家長也能收到聖誕禮物，讓全家感受到滿滿關懷。

彰化家扶主任王震光表示，感謝卓伯源前縣長與帥宇實業的善舉，對家扶服務的弱勢家庭意義重大。連續十年、每年固定的捐贈，讓家扶的社工老師能夠提前為孩子們準備好過冬的保暖外套，大大減輕了弱勢家長的經濟壓力，期盼社會大眾能夠以卓伯源前縣長與帥宇實業為榜樣，一同響應扶幼行動，也呼籲社會大眾共同響應無窮世代，捐款電話為：04-7569336；郵局劃撥帳號：00271389，戶名為「家扶基金會彰化分事務所」。