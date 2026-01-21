(影) 十年最慘事故! 西班牙高鐵脫軌42死 巴塞隆納兩天後再出意外15傷

[Newtalk新聞] 西班牙安達魯西亞（Andalusia）地區 18 日發生高鐵脫軌相撞事故，造成 42 人死亡，成為該國近年來死傷最慘重的交通事故。僅隔兩天，巴塞隆納通勤列車於 20 日也發生脫軌意外，造成 15 人受傷，其中 3 人傷勢嚴重。





據外媒報導，20 日事故發生在距離巴塞隆納約 35 分鐘車程的赫利達鎮（Gelida）。當時列車行駛途中，前方軌道上的擋土牆倒塌到鐵軌上，列車剎車不及，導致脫軌。西班牙緊急救援部門表示，事故現場已有多人受傷，救援工作仍在進行中，詳細原因尚待調查。

廣告 廣告





針對 18 日高鐵脫軌事故，調查專家在現場發現受損鋼軌接頭。初步調查顯示，接頭存在缺陷，導致鋼軌之間出現縫隙，列車行經時縫隙逐漸擴大，最終引發高速列車脫軌。西班牙政府已宣布全國哀悼，以悼念此次重大事故的死傷者。





這起事故被認為是西班牙十年來最嚴重的鐵路事故之一。部分西班牙活動人士批評，政府曾向摩洛哥和烏茲別克斯坦撥款 2.47 億歐元改善兩國鐵路建設，卻未同步提升本國鐵路系統維護，導致事故頻發。

