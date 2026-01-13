影／千家品牌年貨大展「臺中百工百業博覽會」1月16日臺中國際會展中心盛大登場

▲千家品牌年貨大展「臺中百工百業博覽會」1月16日臺中國際會展中心盛大登場。（圖／記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】「臺中百工百業博覽會」將於1月16日起至1月19日，連續4天，於臺中國際會展中心盛大登場，作為會展中心開館首展，本屆博覽會藉由產業主題展區，充分展現出台中百工百業的產業力，將展覽館1樓全區展開高達684格攤位，集結眾多指標品牌與產業公會共同參與，打造中部地區馬年最具規模的一站式採購與產業交流平台，全面搶攻春節前消費高峰！

台中市商業會理事長謝豐享表示，台中市商業會有138個公會多個公會，所有的產業都來參展，展出內容涵蓋7大展區主題，包括年貨展、觀光旅遊展、國際交流展、國際新車展示區、數位AI家電暨廚衛安全設備展、房產建材裝潢展、幸福產業區等，規畫684格攤位，集結眾多指標品牌與產業公會共同參與，國外也有7國家代表產品參展，還有大家最喜愛的抽獎活動，也特別邀請樂成宮媽祖和月老進駐，為來參觀的民眾加持賜福，百工百業博覽會目前預約參觀人數已超過5萬人，估計參觀人潮10萬以上，可帶來5億以上商機，希望把市場量能建立起來藉由展覽帶動中台灣消費能量。

▲台中市商業會理事長謝豐享表示，台中市商業會有138個公會多個公會，所有的產業都來參展，展出內容涵蓋7大展區主題，希望把市場量能建立起來藉由展覽帶動中台灣消費能量。（圖／記者張玉泰攝）

隨著農曆年節將至，特別打造室內年貨採購盛會，規劃五大特色主題，並首創結合台中知名飯店與餐飲集團，推出「飯店年菜與餐券採購一條街」，喜迎馬年一次備齊豐盛年貨，有茗茶區：台中市茶業公會集結各大茶業品牌，用嚴選好茶品味慢活人生。

▲千家品牌年貨大展「臺中百工百業博覽會」1月16日臺中國際會展中心盛大登場。（圖／記者張玉泰攝）

品酒區：由台中市酒類公會號召各類品牌，涵蓋國產與進口威士忌、葡萄酒、日本酒、清酒、高粱與精釀啤酒，逢年過節好友群聚以美酒致敬久違的再相逢。

▲千家品牌年貨大展「臺中百工百業博覽會」1月16日臺中國際會展中心盛大登場。（圖／記者張玉泰攝）

品牌伴手禮區：台灣第一味 TEA TOP、陳允寶泉、瑞春醬油、黑橋牌等年節禮盒，挑選知名伴手禮讓送禮暖入心坎裡。

飯店年菜與餐券專區：日光溫泉酒店、仲信金鬱金香酒店、美美心港式飲茶、大巨人鐵板燒、金磚極品牛排、岩漿麻辣火鍋等，提供年菜與餐券一次購足。

精品咖啡主題館：集結2025 WCC台灣選拔賽冠軍「尋品·旬品咖啡」、魏爵咖啡、小旅行Café、拾穗咖啡等品牌，呈現精品咖啡生活風格。

童鞋主題館：由台中鞋業公會打造，聖荃童鞋、新大、艾樂跑、崇銘紡織等品牌參展，提供品質保證的原廠授權童鞋。

觀光旅遊展區 春節9天連假團 全面出清，由台中市旅行商業同業公會號召集結多家旅行社推出2026春節熱門行程，全面清倉一位不留，日本、韓國、泰國、越南、歐洲等航線優惠齊發，帶動2026春季戶外生活與露營風潮。

數位AI家電暨廚衛安全設備展區，40大品牌聯合促銷，市場首創整合「數位家電 、精品廚衛 、居家安全設備」三大產業主題，由台中電器公會聯手台中廚具公會集結近 40 家品牌聯合展出，原廠品牌參展現洽再享折扣優惠，除舊佈新開心過年最大聯合促銷優惠。

國際新車展示區，聯手國際品牌，體驗新車科技，由台中市汽車商業同業公會號召多家國際車廠進駐展場，現場展示多款主力與新世代車型，涵蓋節能科技、智慧駕駛輔助與多元車款選擇。民眾可於展場近距離體驗車輛設計與配備特色，實際了解不同車款在安全性、舒適度與使用情境上的差異，為新年度換車或家庭用車需求提供更多參考選擇，也展現台中汽車產業與消費市場的活躍動能。

幸福產業區，預約完美婚禮，下訂加碼贈送30分真鑽，由台中市攝影公會攜手多家優質精品婚紗業者共同主辦，集結全台頂尖婚禮團隊，提供新人從婚紗拍攝、禮服挑選到婚禮相關服務的一站式完整規劃，協助新人高效率完成婚禮籌備。現場匯聚婚紗攝影、婚禮攝影、結婚禮服與西服訂製，以及多家人氣喜餅品牌進駐，讓新人一次比較、一次選定，兼顧品質與預算，達到省時、省力又省錢的最佳體驗。為支持小資新人圓夢，台中市攝影公會特別推出展場限定優惠方案，為新人留下珍貴且具紀念價值的幸福影像。此外，展期間凡到場參觀即可享有多項好禮與優惠，同時規劃壓軸摸彩活動，完成指定訂購條件即可參加抽獎，最大獎為「免費婚紗拍攝」，為新人帶來更多驚喜與祝福。

【實現成家的夢想｜精品建材點亮家的溫度】由台中市不動產開發商業同業公會、台中市不動產代銷經紀商業同業公會、台中市建築材料商業同業公會、台中市室內設計裝修商業同業公會共同響應百工百業博覽會，再現台中房產建材裝潢產業專業實力，讓您從買房到裝潢，一站成家即刻實現!

台中市室內設計裝修商業同業公會特別規劃「室內裝修－設計健檢」專業諮詢服務，邀請本會專業設計師輪值，提供民眾一對一諮詢，協助民眾釐清室內裝修相關疑問，包含平面配置、空間規劃、裝修流程與實務建議等，讓裝修更安心、更有方向。

台中樂成宮首度跨界2026台中百工百業博覽會，擁有兩百多年歷史、名列國定三級古蹟的臺中樂成宮，受邀參加「2026臺中百工百業博覽會」，由天上聖母（旱溪媽祖）率領宮內眾神進駐商業展覽現場，為各行各業的職人、企業主及勞工朋友們加持賜福，讓信眾及現場參觀民眾在展覽中感受到被傾聽與被祝福。藉由此次參展，樂成宮以「地方信仰代表」的角色進駐商業展覽空間，展現傳統信仰在當代社會中持續回應人們需求，並與城市產業產生連結。

展覽日期：2026年1月16日至1月19日 每日上午10：00 ~ 晚上6：00

地 點：臺中國際會展中心 (臺中市西屯區黎明路三段1000號)

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。