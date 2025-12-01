{影)升空畫面曝光！「齊柏林衛星」隨獵鷹九號奔向太空 SpaceX兩句話讓台灣團隊瞬間淚崩

[Newtalk新聞] 台灣首個自製衛星星系福衛八號的首顆衛星「齊柏林衛星」，於11月29日凌晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。國家太空中心 TASA今日對外公布記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的影片，TASA指出，影片中SpaceX人員在衛星脫離時宣告「FS-8A入軌確認」(FORMOSAT-8A deployed confirmed) 並祝福「祝有個美好旅程」的即時語音，不僅是研發團隊最期待的訊息，也見證了台灣太空產業邁入自製星系的新里程。





這個由國家太空中心(TASA)今日對外公布的影片，完整記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的旅程，畫面涵蓋從火箭升空倒數、點火發射、第一節穩穩回收，直至最終衛星順利入軌的過程。SpaceX人員說出了所有研發人員最期待聽見的訊息：「FORMOSAT-8A deployed confirmed」(FS-8A入軌確認)，隨後更補上一句「We wish you well on your journey」(祝FS-8A有個美好旅程！)，這段來自SpaceX的即時語音，見證了任務執行辛苦的成果，也讓國家太空中心工作人員在該文留言區表示，「聽到那兩句真的噴淚。」





國家太空中心也透過淺顯易懂的方式說明，火箭是前往太空的交通工具，衛星則是乘客。這班火箭載了來自世界各地140個衛星，依序把它們載到各自的目標軌道後，釋放衛星「下車」。TASA解釋，火箭完全是美國SpaceX公司的技術，台灣則是自力研發齊柏林衛星，購買SpaceX的發射服務。





由於台灣尚未有能載運衛星入軌的火箭，目前衛星皆委外發射，但近年已開始投入研發相關技術，希望未來能用台灣的火箭載自己的衛星升空。針對衛星升空後的狀態，國家太空中心說明，目前衛星雖已與地面站初步完成通聯，但在正式開工運作之前，仍處於早期的軌道階段。後續還有一系列必須執行的驗證、確認與調校工作要做，這段期間的數據監測至關重要，團隊將持續密切追蹤，確保齊柏林衛星任務能一路順利執行。





關於此次任務的產業戰略意義，副總統蕭美琴也在其臉書專頁上表示，福衛八號作為台灣第一個自製的衛星星系，象徵國內在太空產業的技術能量正逐步累積並日益茁壯。為了讓台灣在全球太空競賽中站穩腳步而不缺席，相關單位持續投入資源培育下一代太空與次世代通訊人才，包括前陣子揭牌的B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地，以及舉辦台灣盃火箭競賽等，都是為了厚植基礎實力。

