影/半夜盥洗聲引殺機！台南廚師氣炸「亂刀刺死鄰居」

台南市新市區一處出租公寓29日凌晨發生兇殺案，50多歲從事廚師工作的王姓男子，因不滿同樓層租屋的42歲蘇姓鄰居深夜盥洗聲音過大影響睡眠，竟持刀猛刺對方後主動報案，救護人員趕抵現場時蘇男已明顯死亡。

案發現場。（圖／中天新聞，下同）

善化分局調查，王嫌與死者為同樓層租屋住客，雙方過去即存在嫌隙。案發當晚疑因蘇男深夜盥洗產生的聲響干擾王男睡眠，後來雙方爆發口角衝突，王男一氣之下拿刀刺蘇男，導致對方上半身軀幹有多處穿刺傷，當場死亡。王男事後報警，坦承「我殺人了」，警方獲報後立即趕往現場，將王男以現行犯身分逮捕。

警方表示，全案已依殺人罪嫌報請台南地檢署指揮偵辦，相關案情細節與王嫌行兇動機仍有待進一步釐清。

