影/半年第12撞！彰南路庇護島又遭殃 貨車迴轉撞上

彰化市彰南路的行人庇護島14日下午再度遭到車輛撞擊，一輛貨車迴轉時未注意路面情況，不慎撞上行人庇護島，導致車頭受損、指示牌也斷裂，這已是該庇護島半年內第12次被撞。

彰南路的行人庇護島14日下午再度遭到車輛撞擊。（圖／翻攝畫面）

警方調查，昨(14日)下午2點42分，30歲陳姓男子駕駛營小貨車自彰南路一段300號前駛入彰南路一段往中彰方向，於事故路口自路肩迴轉往中山路三段方向，不慎撞擊行人庇護島，造成車損，指示牌也斷裂。

彰南路的道路改造工程將原本的「扭扭路」大幅改善，獲得用路人一致好評。然而，該路段的行人庇護島因車流量大，加上巷口轉彎車與迴轉車輛眾多，導致庇護島頻繁遭到撞擊。

廣告 廣告

彰南路庇護島的「撞」況頻傳，如何在保障行人安全與減少車輛碰撞之間取得平衡，成為地方交通管理的重要課題。

該庇護島半年內第12次被撞。（圖／警方提供）

現場畫面。（圖／警方提供）

指示牌遭貨車撞擊斷裂。（圖／警方提供）

延伸閱讀

死神擦肩！陸男驚恐憶雪梨海灘槍擊：躲海裡「全身緊繃」險淹死

影/高雄仁武飄刺鼻異味！消防灑水稀釋 環保局追查源頭

勞工「10萬救命錢」來了！今日正式起跑 申請資格一次看