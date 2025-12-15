影》卓揆批韓國瑜無視憲法 嗆藍白可提不信任投票

行政院長卓榮泰（見圖）15日親自在行政院主持「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（趙雙傑攝）

立法院日前通過再修版《財政收支劃分法》，行政院今（15日）召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰宣布，「依照憲法第37條決定不予副署本次修法」；在會中他提到，「令人遺憾的是，立法院長韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕總統邀請，再次關閉討論大門」。

卓榮泰在會中表示，行政院要扛起國家發展責任，這樣的財劃法施行之後，將使公共利益遭受無可回復重大損失，因此無法副署施行這樣的財劃法，「立法院違憲擴權，爭議法案不斷發生，曾多次拜會立法院長韓國瑜和各黨團，且總統也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道，但令人遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統邀請，再一次關閉討論的大門，關閉了協商合作、往前走的這條道路」。

卓榮泰續指，這個會期總質詢在結束的那一天，我再次強調共同合作才是國人對我們最大要求，願意也期待，都能一起以國家、國人為念，還是令人遺憾跟痛心，財劃法的覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論機會，而行政院所提出的版本，也完全無法排入審查，到這時候，行政院已經窮盡憲政救濟各種可能，而今只剩下不副署這一途徑，基於權力制衡設計，若立法院對行政院不副署決定有意見，立法院可以依照憲法增修條文規定，可以對行政院長提出不信任投票來制衡，因此行政院不副署，絕非行政權獨大、也絕非行政院獨裁。

