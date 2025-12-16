影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表示支持，引起輿論譁然。前立委蔡正元認為，在野黨除了號召民眾上街，還要彈劾賴清德，以及告發卓榮泰「瀆職」、「內亂」。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元今天（16日）在中天節目《辣晚報》表示，這一場戲是賴清德安排的，只不過是推卓榮泰上來演而已，「我比較傾向於要多管齊下」，要上街頭，也要在議場裡審法案、審預算。《財劃法》是經過覆議的，覆議案如果被否決，維持原決議，行政院長應即接受該決議，白紙黑字，完全沒有空間， 不接受就是瀆職，沒有別的路可走。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，卓榮泰不只是瀆職，還「內亂」，說立法院違憲，然後拿副署權對抗立法院，這叫「變更國憲」。《刑法》第120條規定，公務員不盡其應盡之責，而委棄守地者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，「什麼叫委棄守地？預算、《財劃法》不給地方，該守的土地你不守，而且還拿副署權來對抗國會，這什麼意思？瀆職罪！」至於什麼是內亂罪？意圖破壞國體，非法之方法變更國憲，「你現在不是用非法的方法變更國憲嗎？這個內亂罪是刑法100條，7年以上有期徒刑！」以後國民黨執政一定要追究這個事情。

賴清德。（圖／中天新聞）

蔡正元說，副署權是在執行國會的意志，但對抗總統，但卓榮泰是配合總統對抗國會，這下混亂國憲，內亂罪百分之百確定的成立要件。同時，他也建議，國民黨要打這個牌有節奏，要在立法院裡面提出對賴清德的彈劾案，「你要提罷免案，我也沒意見，只是提出的效果不同。」彈劾案只需一半席次就可以成立，三分之二通過才能夠送去憲法法庭，但我們的目的不是通過，因為提出來以後就可以開審查會，可以發傳票叫總統來陳述，藉著彈劾總統把這個事情說清楚，告訴老百姓。然後對卓榮泰提瀆職罪和內亂罪，並利用上街的活，不斷說服老百姓，告訴老百姓，台灣現在發生什麼事，就是這兩個哼哈二將，要埋葬多年來好不容易建立起來的民主憲政制度。

