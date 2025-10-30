影/卓榮泰到台中非洲豬瘟前進指揮所：中央、地方資料要一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，卓榮泰感謝台中市長盧秀燕與市府團隊、第一線防疫人員，並強調疫調資料要精準、一致。
卓榮泰表示：「再度來到台中前進應變所，剛剛跟著所有的同仁互相交流意見，進行了一次工作會議，也謝謝盧市長跟市政府的團隊都是全程的、歷次都來參加這樣的工作會議，讓雙方資訊能夠更保持一致。謝謝所有這麼多天以來在第一線奮戰防守而且真的投入工作的所有的第一線防疫人員，我們從廠區的查訪，一直到樣品的採集，到環境的清消，到跨縣市的疫調，都展開了全面的、非常快速的一些整備工作，各位的努力一定會在防疫的過程當中留下最珍貴的經驗，我們也期待能夠得到一個圓滿的結果。」
卓榮泰指出：「依據昨天專家會議的會議建議，台中市的疫調仍然有一些需要大家全力來投入，所以今天上午在行政院院會，我除了要求我們各部會全力來投入，也組成中央疫調團之外，我也要求全國各縣市政府，當台中有需要的時候，人力、物資、設備能夠主動積極地來協助台中，我們要集全國之力來解決、面對這一場發生在台中的非洲豬瘟的問題。」
卓榮泰強調：「不過我們也發現，現在的一個資料當中有若干是必須在釐清的，包括這些案例場進出的人員、車輛、化製車輛跟相關車輛的一些清消，以及他整個交叉記錄的確實性，還有關聯場之間，除了案例場，關聯場之間它這些廚餘、飼料來源跟去向都必須要在做更清楚的一個比對，我們才能去追溯到源頭，我們才能去回溯到時間序，我們也才能夠精準的去調查所有範圍，這樣我們才能有辦法再進行到現在這個階段的工作，能夠保持現在這個戰果，所以必須精準、完全而且專業的來面對這一場在跟大自然界的一場奮戰。」
卓榮泰再強調：「因此，釐清整個感染源還有它的傳播路徑是現在重要的工作，中央已經成立了中央疫調團，我剛剛也特別詢問了疫調團在昨天成立之後就馬上馬不停蹄地進行多項的工作，其中重要當然是要協助台中市政府能夠共同的來完成各項的精確的資料，我們期待回報的資料比對之後能夠迅速、正確、一致，從中央的應變所跟中央的指揮中心，以及到市政府所有的資料都要一致，這樣國人還有媒體在報導的時候，才能夠讓大家知道這是一個有科學依據的一個調查的結果。」
卓榮泰並稱：「疫情衝擊，現在我們是在禁運，禁宰、禁止使用飼料的期間，但現在已經對相關產業、工人們已經產生了實際上、生活、生計上的一些損害，早上在院會我也要求經濟部、農業部，已經擬定了一個對於一級從業人員以及相關人員的補助方案，我們會迅速的把這個方案來加以提出之後立刻來實施，那希望這個業界也能夠稍稍的寬心，因為政府會想到從你們的飼料的改變要不要津貼，從你們清運的過程油資要不要津貼，以及從養豬場到屠宰場到攤商整個一連串的一級生產鏈，大家在生活生計上的困難，我們都想到，這個是現在我們該做的。」
卓榮泰最後稱：「如何讓我們精進更瞭解非洲豬瘟病毒，我也要謝謝在現場的基龍米克斯公司以及台灣賽默飛世爾科技公司，他們不遠千里運來了1000劑的非洲豬瘟快速檢測試劑，那這個試劑會讓我們在前一個階段的很多流程的檢驗當中縮短它的時間，當然最後還要進入到實驗所去做最後的確認，但是如果有這個試劑，可以把我們好幾個步驟的時時間都把它緊縮在比較短的時間，讓我們可以更快速、精確地掌握到這樣的一個試驗的結果，有狀況我們送到實驗室再去做確認。因此這次從中央、地方以及民間、政府之間，而且從國內、國外，我們都一起合作，來面對這樣的一個工作，這是一個協力的一個產生，所以團結會產生力量，總統也說只有團結，我們才能夠打贏這場戰爭。」
