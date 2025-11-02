影／卓麗秋(心月)山水青花瓷師生聯展 國立中正紀念堂1展廳盛大展出

▲由青花瓷藝術家卓麗秋(筆名心月)策辦之「卓麗秋(心月)山水青花瓷師生聯展」於10月29日至11月30日在國立中正紀念堂1展廳盛大展出100多件作品，邀請各界蒞臨欣賞融合東方美學與文化傳承的精彩創作。（記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】由青花瓷藝術家卓麗秋(筆名心月)策辦之「卓麗秋(心月)山水青花瓷師生聯展」於10月29日至11月30日在國立中正紀念堂1展廳盛大展出100多件作品，邀請各界蒞臨欣賞融合東方美學與文化傳承的精彩創作。

「心月藝術中心」創辦人卓麗秋師承水墨名家周澄教授，她將傳統水墨畫創作表現於青花瓷器上；主辦單位表示，卓麗秋把文人山水畫中所強調的氣韻生動、詩意構圖，轉化為青花瓷的創作語言，不僅延續傳統書畫的思想內涵，更拓展了青花瓷在當代藝術中的表現形式。

▲卓麗秋老師表示，藝術創作不僅是技巧的展現，更是文化與思想的傳遞，希望透過這場展覽，讓觀眾感受到青花瓷不只是傳統的延續，更是現代創新的載體。（記者張玉泰攝）

「卓麗秋(心月)山水青花瓷師生聯展」展出的作品中，卓麗秋更以文人畫山水結合青花瓷媒材，藉由青銅器形來表現，成功轉身為跨越時空的創新作品。青花的優雅與青銅的沉穩在器形與畫面中相互交融，使作品既有歷史厚度，又充滿現代感，融合當代青花瓷藝術與文化思想，令人驚艷。

▲本次聯展除展出卓麗秋個人創作外，亦展出其指導的24位學生作品。（記者張玉泰攝）

本次聯展除展出卓麗秋個人創作外，亦展出其指導的24位學生作品，李伊萍—玖益廣告設計行負責人、周秀蓁—松間石上精緻鍋物-經理、周宜燕—東大不銹鋼門窗有限公司、洪永吉—和美義消顧問團團長、洪苡瑄—十二夏工作室負責人。

▲展覽期間亦將舉辦導覽與藝術交流活動，讓大眾深入了解作品背後的創作理念與文化底蘊，誠摯邀請各界蒞臨欣賞，感受青花瓷藝術在當代的華麗綻放。（記者張玉泰攝）

張雅茹—良品茶業執行長、粘雅玲—泰晶殿皇家養身管理集團、程淑媛—文化大學數字邏輯分析講師、黃秀森—東森-YO-YO 晨光幼兒園園長、黃智琳—豐安診所藥師、黃鴻圖—盈碩建設有限公司負責人、黃安婕—芙娃與米烏原創角色創作者、黃薇潔—臺灣雲林地方檢察署檢察官、莊珂惠—臺灣雲林地方檢察署檢察官。

楊奕強—飛絡力電子股份有限公司-總經理、楊貽文—新益美業務銷售總監、楊雅琹—飛絡力電子股份有限公司-經理、 劉美珠—松間石上精緻鍋物-副理、陳姳希—韓式工藝蠟燭師、茶藝師、陳芬蘭—美國芝加哥牙科診所負責人、學玉理—夏姿服裝任職、蔡明祥—國立豐原高商教師退休、蔡春月—永悅庭文創公司。

蔡橖㛄—鋒明集團品牌行銷。他們在2年半的學習時間內，完成風格各異的青花瓷山水創作，展現教學相長的美好成果。

卓麗秋老師表示，藝術創作不僅是技巧的展現，更是文化與思想的傳遞，希望透過這場展覽，讓觀眾感受到青花瓷不只是傳統的延續，更是現代創新的載體。本次展出作品以山水為主題，描繪江川山巒、林泉雲煙，筆觸細膩，青花釉色層次分明。學生作品雖出自同門，風格卻自成一格，體現文人畫精神在青花瓷媒材上的多樣詮釋。

展覽期間亦將舉辦導覽與藝術交流活動，讓大眾深入了解作品背後的創作理念與文化底蘊，誠摯邀請各界蒞臨欣賞，感受青花瓷藝術在當代的華麗綻放。