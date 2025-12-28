影》南二段失聯隊伍找到了！登山隊通訊中斷虛驚一場

24日圓峰山屋遲歸案，排雲山莊弟兄冒著強風低溫於凌晨12點搜尋。（玉管處提供／劉慧茹南投傳真）

連日降雪，高山天候惡劣意外頻傳。27日一組行經南二段的4人登山隊伍，因未在預定時間抵達山屋，家屬遲遲無法聯繫只能報案請求救援，高雄市消防局與玉管處梅山站隨即動員搜救人力，所幸28日一早消防局與該隊伍取得聯繫，確認人員平安，撤消報案。

該隊伍原定由轆轆谷山屋至大水窟山屋，因天候不佳緊急於塔芬谷山屋避難。由於位處訊號盲區，無法與家屬聯繫，致使家屬焦急萬分求援。

無獨有偶，24日一名山友在玉山後四峰獨攀，因遲返圓峰山屋，引發同住山友擔心報案，排雲山莊人員也冒著強風和零度低溫，於凌晨12點在三叉山搜尋。所幸該名山友於隔日清晨平安返抵山屋。

兩起因失聯和遲歸的案例，雖然最終皆平安撤銷報案，但過程仍動員大量救援人力，除了證明山區氣候瞬息萬變難以遇測，更凸顯山區通訊不便與登山計畫回報的重要性。

玉管處呼籲山友務必完善「登山留守制度」與攜帶衛星通訊。建議留守人必須具備基本登山知識，清楚掌握隊伍的每日行程、撤退計畫，了解山區通訊盲區的分布。聯繫不上隊伍時，能初步判斷是訊號不佳或失蹤，避免過早報案導致資源浪費，或過晚報案延誤救災。

隊伍在通過訊號盲區，如谷地、茂密叢林後，到達有訊號的稜線或山屋，也要務必第一時間向留守人報平安，特別是因天候因素緊急避難、改變行程時，及時的資訊更新能有效安撫家屬情緒。

另外，長程縱走路線，如南二段、馬博橫斷等高難度行程，強烈建議攜帶 Garmin inReach等具備雙向通訊功能的衛星定位通訊裝置，定期傳送座標給留守人，在行動網路完全斷絕之處，仍能讓家屬掌握隊伍動向。

山友也應嚴格遵守預定行程。除非遇到不可抗力的緊急需求，如傷病、斷路或氣候極端惡化，避免隨意變更路線、夜間強行行軍，讓留守人精確掌握位置，一旦發生事故，救援單位也能在第一時間精確縮小搜索範圍。

元旦連假將至，玉管處提醒山友一定要準備足夠的禦寒衣物及備妥雪地攀登裝備備用；審慎評估氣候，遇惡劣天候及體能狀況不佳等情況，果斷撤退或就近避難；留守人與山友應保持高度警覺。

玉管處強調，每一件搜救案的發動都代表著第一線人員必須在惡劣環境下冒險上山。呼籲山友落實自主管理，建立完善的留守制度，讓每一次登山都能帶著期待出發、帶著平安回家。

