(影) 南京博物院倒賣國寶風暴擴大! 前院長遭控操縱鑑定 還有「保護傘」

近期中國南京博物院深陷倒賣文物疑雲，起因是今年 5 月北京一場拍賣會出現明代畫家仇英的《江南春》圖卷，估價達 8,800 萬元。此作原為知名收藏家龐萊臣所有，其後代捐贈予南京博物館院，如今竟出現在拍賣行，其要求清點藏品，卻發現捐贈的 137 個物件中，有 5 件不知去向。





據傳該作以「仿仇英山水卷」明義，以 6,800 元出售。圖：翻攝自 X《王局拍案》





據《網易新聞》報導，據南博文件，該作 2001 年就被已偽作的名義賣給署名「顧客」的不明人士。目前中國國家文物局已成立工作組，調查南博的文物管理狀況。除此之外，21 日，南京博物院退休員工郭禮典透過微信影音平臺實名檢舉南博前院長徐湖平，指控其「大規模盜竊、走私故宮南遷國寶文物」。

九一八事變後，為躲避戰端，北京故宮的大量文物被向南輸送，最後大多安置於台北故宮，亦有部分留於大陸地區。圖：翻攝自搜狐





其指控徐湖平在 1980 年代私自開啟南京朝天宮庫房存放的十萬餘件故宮南遷文物，擅自挑選、倒賣國寶至淮安、揚州、蘇州等地博物館，甚至贈送私人或走私出境牟利。亦提及他透過偽造文物鑑定，壓低價格再高價銷往海外，正是江南春事件中被質疑的手法。且自己從 2008 年以來就多次檢舉，但徐湖平透過保護傘勢力妨礙調查。





網路上也有部分人認為偽作已充斥南博，X 帳號《方舟子》不只懷疑本事件的《江南春》確實是偽作，甚至稱南博收藏的仇英畫作《擣衣圖》也是偽作。事實上從明至清代以來，都有模仿名家畫作的風氣，這一類創作常被籠統地稱為「蘇州片」。其反映的是特定時代背景之景況，絕非簡單的廉價贗品所能定義之，而該是件文物之真實來源亦未明朗。

