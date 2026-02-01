影/南屯市場凌晨大火「2鐵皮攤販燒毀」 幸無人傷亡

台中市南屯市場在今（1）日凌晨發生火警，警消單位共出動6輛消防車、2台救護車及32名消防人員前往搶救，所幸火勢在約1小時內獲得控制並撲滅，未造成人員傷亡。

台中市南屯市場在今（1）日凌晨發生火警 。（圖／翻攝畫面）

消防人員用鐵割器具破壞鐵門進行搶救 。（圖／中天新聞）

火警發生在今（1）日凌晨1時54分許，現場為一層樓的鐵皮建築物起火燃燒。警消到場時發現火勢猛烈，有2個商店正在延燒，消防人員立即使用鐵割器具破壞鐵門進行搶救作業。從高處俯瞰可見燃燒中的市場曾發生爆炸火光，火勢於凌晨2時11分獲得控制，並在2時13分完全撲滅。

廣告 廣告

消防人員灌救 。（圖／中天新聞）

根據警消初步調查，現場共有2間攤販受損，燃燒面積約20平方公尺。其中1間攤販的桌椅及雜物遭到燒毀，另1間攤販則是雜物受損。附近民眾表示，前幾天就有稍微聞到電線燒焦的味道，但是否為電線走火引發火警，仍有待確認。詳細的起火原因及財物損失金額，目前尚待火災調查人員進一步調查釐清。

警消單位共出動6輛消防車、2台救護車及32名消防人員前往搶救 。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/國3交通災難！「5車連撞」釀1死1命危

影/北市大安區住宅高樓層火警 2人命危送醫不治

驚險！國1晚間統聯客運引擎起火 司機急疏散24名乘客