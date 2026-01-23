影/南投小貨車疑「方向盤卡死」失控墜百米山谷 搶命畫面曝

記者高珞曦／綜合報導

南投縣仁愛鄉力行村投89線17K處霧社往翠巒路段，23日上午11時許發生小貨車翻落山谷事件，疑因方向盤出現機械故障導致卡死釀禍，搜救人員與熱心民眾協助車上駕駛與乘客2人脫困並送醫治療。

神鷹搜救隊人員表示，23日上午11時許接獲通報，該輛小貨車原本行駛在投89線霧社往翠巒方向， 但在17公里處因不明原因發生翻車事故，接著落入100公尺深的山谷。

當地熱心民眾駕駛小卡車協助接駁人員。（圖／神鷹搜救隊提供）

落谷小貨車搖搖欲墜。（圖／神鷹搜救隊提供）

事發後，副駕駛座的1名女性先自行脫困，爬到路面求救，駕駛則跟車輛受困山谷，後由神鷹搜救隊人員和當地民眾協助，先將人送到離接駁車輛50公尺處，再以繩索垂降到山谷，協助駕駛脫困後，再交給救護車接駁前往醫院治療。

救難人員和熱心民眾齊力將受困車頭的駕駛送上路面。（圖／神鷹搜救隊提供）

事發山谷多有陡峭斜坡，救援程度高。（圖／神鷹搜救隊提供）

所幸駕駛獲救後仍意識清楚，緊急將其送醫治療。（圖／神鷹搜救隊提供）

據了解，車上受困2人為男女朋友關係，男駕駛獲救當下意識清楚，但稱全身無力，駕駛向救難人員說，是因為疑似機械故障方向盤卡死，小貨車才失控墜谷，詳細事發原因還有待調查釐清。

