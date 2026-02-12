影/南投水泥工家中抄出罕見左輪霰彈槍 甩鍋獄友遭起訴

台中市警方接獲線報，指南投縣一名水泥工擁有罕見槍枝，經長期監控與蒐證後，在南投縣魚池鄉查獲一把左輪霰彈槍。嫌犯竟將槍枝來源推給一名仍在監服刑的友人，但說詞經查證後漏洞百出，近日遭檢方依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌起訴。

台中市警方在南投縣魚池鄉查獲一把左輪霰彈槍。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大偵五隊長李嘉興表示，專案小組去年接獲情資，指出26歲邱姓水泥工疑似涉及毒品不法且擁槍自重，還曾向友人炫耀。警方與刑事局及南投縣警局共組專案小組，經長期監控及科技偵查掌握行蹤後，向法院聲請搜索票前往邱嫌位於南投縣魚池鄉的住處執行搜索。

警方在邱嫌房間內查獲一把左輪霰彈槍、12GAUGE制式霰彈7顆，以及已擊發彈殼7顆。經鑑驗確認，該槍枝由金屬槍管、金屬轉輪及擊發機構組成，功能正常，可擊發制式散彈，具殺傷力，屬槍砲彈藥刀械管制條例所規範之槍枝。專案小組指出，左輪結構搭配霰彈口徑在國內查獲案例中相對罕見，火力與危險性不容小覷。

面對鐵證，邱嫌辯稱槍彈為49歲吳姓友人入監前交付保管，自己僅持有該槍一年多時間，從未使用過也沒有要對外販售。然而，吳男在警詢時卻否認交付槍彈，表示因與邱嫌有嫌隙，對方才會嫁禍給他。

檢警調查發現，邱嫌的辯詞僅有吳男入監的時間能對得上，其他如何交付槍支、在何處交付等細節，全都交代不清。邱嫌也無法提出任何對話紀錄、證人或交付細節佐證，整體供述漏洞百出。

台中市警方表示，歷年偵辦槍械案件時，犯嫌常將黑槍來源推給「已歿友人」或「過世大哥」，企圖死無對證卸責，但這起案件出現少見情節，嫌犯竟將槍枝來源指向一名仍在世且正在服刑的友人。全案詢後依槍砲罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方認定邱嫌非法持有具殺傷力槍枝及彈藥事證明確，近日偵結起訴。至於吳姓友人部分，因查無具體事證，予以不起訴處分。

台中市政府警察局刑事警察大隊呼籲，打擊非法槍枝為警方重點工作，將持續針對非法槍械進行精準打擊，阻斷黑槍流入社會，以維護民眾生命財產安全，展現強力執法決心。同時也呼籲民眾若發現可疑情資，立即通報警方，共同維護地方鄰里及社區安全。

