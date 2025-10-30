影／南投縣政府衛生局再創佳績 榮獲2025第九屆資誠永續影響力獎-社會組 銅獎
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】2025第九屆「資誠永續影響力獎」評選結果揭曉，南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》脫穎而出，榮獲「社會組－銅獎」，是歷年來全台衛生局獲得最高獎項。此獎項表揚以行動實踐永續理念、創造社會正向影響的卓越專案，南投縣政府衛生局透過推動銀髮族飲食質地教育計畫，成功建構高齡友善的支持性環境，展現持續守護長者健康、促進社會共融的豐碩成果。
「資誠永續影響力獎」以「善用故事力，創造影響力」為核心精神，透過影像傳遞行動故事，展現如何實踐聯合國永續發展目標（SDGs），推動社會共益。南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》推廣歷程，展現高齡營養照護的創新模式，引起評審共鳴，獲得高度肯定，回饋的評語為專案切中長者營養與咀嚼困境，並透過不同語言精準回應長者需求，是個十分完整、執行細緻且有影響力的計劃，期待未來可拓展至其他地區，擴大永續效益。
▲南投縣政府衛生局局長陳南松表示，南投縣長者占總人口五分之一，長輩的牙口或許不如以往，卻仍渴望能吃得下、吃得對。我們深信，營養照護不只是專業服務，更是一種溫柔的陪伴與守護。（記者張玉泰攝）
南投縣政府衛生局局長陳南松表示，南投縣長者占總人口五分之一，長輩的牙口或許不如以往，卻仍渴望能吃得下、吃得對。我們深信，營養照護不只是專業服務，更是一種溫柔的陪伴與守護。《營養翻轉健康不平等》不只是餐桌上的改變，更是一份尊重生命、守護健康的信念。此次獲獎，是全體同仁長期努力與跨界合作的成果，也是南投在高齡營養推動上與國際永續發展目標接軌的重要里程碑。
▲2025第九屆「資誠永續影響力獎」評選結果揭曉，南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》脫穎而出，榮獲「社會組－銅獎」，是歷年來全台衛生局獲得最高獎項。（記者張玉泰攝）
面對超高齡化社會的挑戰，南投縣政府衛生局與弘光科技大學USR計畫合作，辦理「飲食質地調整實作工作坊」，培訓多位種子師資，將專業知識轉化為日常可行的照護行動，幫助長者「吃得下、吃得對、吃得巧」。
▲2025第九屆「資誠永續影響力獎」評選結果揭曉，南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》脫穎而出，榮獲「社會組－銅獎」，是歷年來全台衛生局獲得最高獎項。（記者張玉泰翻攝）
南投縣衛生局積極拓展社區營養服務網絡，在水里、埔里、草屯設立3處分中心，營養師深入社區提供營養風險評估，及早發現並介入營養不良長者；結合遠距之愛衛教平台，讓營養衛教的觸角延伸到最偏遠的角落，同時開發多元族群語系營養衛教素材，包含全國首創布農語、賽德克語、泰雅語、邵族語等四種原民語健康繪本、台語及國語有聲健康書，以及英文、越南文、泰文、印尼文等多國語言文宣，打破語言隔閡，讓營養教育更貼近每一位長者與照顧者。
其他人也在看
南投焚化爐用地獲撥用 自救會抗議補償程序黑箱
（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣政府今天辦理焚化爐BOT案地上物補償說明會，名間鄉反焚化爐自救會訴求，應停止違法的地上物補償程序；縣府表示，此案國有地已核准有償撥用，說明會等程序依法行政。中央社 ・ 1 天前
2025南投露營嘉年華 11/8日國姓鄉登場
【記者林玉芬南投報導】「2025南投露營嘉年華」將於11月8在國姓鄉成功廣場展開，縣府28日舉辦記者會，副縣長王瑞德表示，秋末冬初，南投最適合露營，觀賞螢火蟲、談心或躺在草地上吹風，今年南投露營嘉年華...自立晚報 ・ 1 天前
南投縣衛生局歡慶75週年 「聊療心‧心投愛」譜出健康新樂章
【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】南投縣政府衛生局今（29）日於文化局演藝廳舉辦「【聊療心‧心投愛】75週年互傳媒 ・ 1 天前
南縣永續旅遊國際認證推廣說明會 線上報名
推動南投縣觀光產業邁向永續發展，南投縣政府繼去年推動「南投永續觀光行動（NSTC）」，制定「南投永續觀光行動準則」後，進一步輔導業者強化永續國際認證相關認識與應用，將於十一月六日假雲品溫泉酒店三樓雲揚廳舉辦「一一四年南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會」，協助南投觀光業者接軌國際永續潮流，即日起開放線上報名。縣府觀光處長陳志賢指出，本次說明會內容豐富，邀請多位專家與業界代表共同探討國際永續旅遊，由全球永續旅遊委員會（GSTC）及全台首家通過CU-GSTC全球永續旅遊認證的五星級酒店─雲品溫泉酒店，共同分享國際趨勢與實務經驗。會中亦將詳細介紹永續認證申請流程與輔導作業，協助業者掌握認證重點及補助申請方向，透過經驗交流與案例分享，業者可掌握永續旅遊最新趨勢，提升在地永續觀光 ...台灣新生報 ・ 6 小時前
南投縣衛生局榮獲第9屆資誠永續影響力銅獎
記者張益銘／南投報導 2025第9屆「資誠永續影響力獎」評選結果揭曉，南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》脫穎而出，榮獲「社會組－銅獎」，是歷年來全臺衛生青年日報 ・ 1 天前
豬瘟案場仍有病毒 補助出爐下週申請2／貨輪走私133公噸冷凍牛雞豬肉 遭警檢查扣
最近台灣積極防堵非洲豬瘟疫情，真的是不要做這種害人害己的事！高雄警方接獲情資，有外籍貨輪走私冷凍肉品，警方隨即跟海巡合作，海上進行攔截133公噸牛、雞、豬肉品。另外，為了防堵疫情，邊境管控也加嚴。衛福部長石崇良今天表示，機場將取消「免檢疫綠色通道」，所有手提行李一律接受X光檢查。鏡新聞 ・ 8 小時前
紅斑性狼瘡自體免疫疾病 併發症含肺出血、中風常來勢洶洶
歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，她過去曾受紅斑性狼瘡所苦。醫師指出，全身型紅斑性狼瘡（SLE）是一種棘手的自體免疫疾病，此病常見症狀含掉髮、臉頰有蝴蝶型紅斑，且併發症包含肺出血、中風等相當多樣，經常來勢洶洶！此病高達4成患者有狼瘡腎炎，造成蛋白尿、需要洗腎等。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭
保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊與等單位查緝輪船疑走私毒品，10月24日在海上登檢，竟發現一艘坦尚尼亞籍雜貨輪...聯合新聞網 ・ 15 小時前
新北耶誕城歡樂再升級 周邊散步地圖解鎖
「2025新北歡樂耶誕城」即將於11/14(五)熱鬧開城，周邊也悄悄裝飾上了璀璨絢麗的燈飾！今年新北歡樂耶誕城攜手紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，帶來全新歡樂體驗，將與來自國內外的遊客一起玩翻新北。來到新北歡樂耶誕城，除了必訪市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站等主題燈區以及參與趣味的系列活動外，也別忘了順遊板橋在地知名景點及品嚐美食佳餚，為今年冬季留下最深刻難忘的新北回憶。板橋區擁有豐富的歷史底蘊與兼具文化創意的旅遊熱點，是結合人文與藝術的城市角落。在璀璨的新北歡樂耶誕城夜晚來臨之前，非常適合安排來趟周邊小旅遊，深入感受板橋的多元魅力，像是「板橋435藝文特區」四周環繞著廣闊綠地、噴泉水景及色彩繽紛的傘景裝置藝術，搭配定期舉辦的藝術展覽，是全家人共享探索樂趣的理想場所。另區域內還有「新北市濕地故事館」，展出與介紹大漢溪的整治，提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性，以及「台灣玩具博物館」，館藏上萬件玩具，串起各世代臺灣囝仔共同的童心記憶。周邊還有橫跨新北市板橋與新莊區的「新月橋」，是一座專台灣好新聞 ・ 10 小時前
臺南關子嶺溫泉美食節熱力延續 假日逛市集闖關還送限量好禮與優惠好康
「2025臺南關子嶺溫泉美食節」首週推出天下第一鼎、百鬼夜行巡禮及廚藝料理交流等精彩活動，吸引眾多遊客前往朝聖，於嶺頂公園的「關嶺祭典市集」於11月1、2日延續舉辦，邀集30家特色攤位，有原民風味烤肉、各式炸物、特色麵包及文創手作等美食與創意商品，以及闖關挑戰遊戲，完成任務可獲得限量市集券，下午還有街頭藝人精彩表演，市長黃偉哲歡迎全國民眾趁著天氣轉涼到關子嶺泡湯，走逛市集拿好康、看表演。黃偉哲市長表示，關子嶺風景區有泥漿溫泉、水火同源、好漢坡、紅葉公園、溫泉老街、火山碧雲寺及大仙寺等特色景點，建議可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嚐香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食；即日起至11月24日每天傍晚5時至夜間10時，關子嶺溫泉區於寶泉橋、嶺頂公園及大成殿設有夜間光環境，大成殿廣 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
關子嶺溫泉美食節假日市集 好康優惠一次滿足
記者王勇智／臺南報導 2025臺南關子嶺溫泉美食節繼上週舉辦天下第一鼎等精采活動後，將於11月1、2日在嶺頂公園舉行「關嶺祭典市集」，現場邀集30家特色攤位，青年日報 ・ 1 天前
中醫大附醫攜手世展會 「改寫她們的命運」影像展
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中國醫藥大學附設醫院與台灣世界展望會於10月15日舉辦「1000女孩 10互傳媒 ・ 1 天前
「HINO GO潮派」湧現熱烈人潮，以創意潮流展演，引領全民體驗大車文化、安全科技、節能永續的商用車新未來
「HINO GO潮派」湧現熱烈人潮，以創意潮流展演，引領全民體驗大車文化、安全科技、節能永續的商用車新未來SiCAR愛車酷 ・ 16 小時前
台北國際旅展11/7開跑！東京展區「三大亮點」一次看
[Newtalk新聞] 全台最大年度旅遊大會「ITF國際旅展」下週末(7日)將在台北南港展覽館登場！今年公益財團法人東京觀光財團特別在旅展中設置「東京」攤位，將時下東京最熱門的話題、設施和人氣景點帶進展館，和台灣的朋友一起分享。東京攤位中，最引人注目的莫過於「Tokyo Tokyo行李吊牌」、「3大東京都內觀光相關業者現場交流」和「東京最新旅遊魅力與多摩觀光」有獎徵答活動。 ITF國際旅展東京旅遊攤位內除了有結合「東京鐵塔」和「晴空塔」兩大東京地標的拍照區、結合東京新景點和人氣設施的互動裝置外，還有有獎徵答活動和互動遊戲，只要到現場參與，就有機會獲得今年度全新製作的「Tokyo Tokyo行李吊牌」。 此外，本次旅展更邀請到日本大型綜合超市「ItoYokado伊藤洋華堂」、日本漫畫創作體驗館「MANGA DOJO TOKYO漫画道場東京」和羽田機場第三航廈機場飯店「Villa Fontaine Premier/Grand羽田空港」業者親臨現場，和想到日本旅遊的朋友面對面交流，解答疑惑。 值得關注的是，東京觀光財團將於11月8日舉行現場活動，親自介紹東京的自然美景以及位於東京西側的多摩地新頭殼 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 7 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前