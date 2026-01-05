影/南投露營區淪毒品「國際中繼站」4人被逮 起出400萬大麻

刑事警察局中部打擊犯罪中心破獲一起國際大麻走私案，查扣市價約400萬元的大麻及大麻煙油。長期旅居泰國的陳姓主嫌涉嫌從加拿大走私大麻來台，利用南投魚池鄉露營區作為中繼站，透過3名共犯接應、運送及分裝販售，4人已遭南投地檢署依《毒品危害防制條例》起訴。

刑事警察局中部打擊犯罪中心破獲一起國際大麻走私案，查扣市價約400萬元的大麻及大麻煙油。（圖/警方提供）

刑事局專案小組去年8月接獲財政部關務署台北關通報，攔查到3件自加拿大進口的郵包，經查驗發現內藏4包第二級毒品大麻，總重達2186公克。專案小組立即展開調查，並報請台灣南投地方檢察署廖蘊瑋檢察官指揮偵辦。

偵查過程中，專案小組採取「空包釣大魚」策略，先查扣包裹內的大麻，再讓空包裹繼續寄送。透過監控追查，發現這些包裹寄往南投魚池地區後，由賴姓嫌犯負責收領，並藏放在當地露營區內。隨後由沈姓嫌犯開車前往露營區取貨，再將毒品載送至台中市北屯區蔡姓嫌犯住處準備分裝銷售。

刑事局偵查第六大隊第四隊長劉永畯表示：「該運毒集團陳姓主嫌，長期旅居國外，此次為走私大麻毒品，來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌，在國內負責大麻銷售管道，再透過賴嫌以南投露營區，作為掩護，協助收領大麻毒品國際包裹，進而完成毒品販運網路。」

作案手法為，由賴姓嫌犯負責收領，並藏放在當地露營區內。隨後由沈姓嫌犯開車前往露營區取貨，再將毒品載送至台中市北屯區蔡姓嫌犯住處準備分裝銷售。（圖/警方提供）

專案小組見時機成熟，於去年9月1日迅速發動查緝，一舉將賴、沈及蔡3名嫌犯查緝到案。在蔡嫌住處內，警方查扣到大麻6小包（毛重95公克）、大麻三罐（毛重341.5公克）及大麻煙油71支等毒品證物，以及分裝工具。

擴大追查後，專案小組掌握了操控境外毒品走私的幕後主嫌陳姓男子。陳男不知自己身分已被掌握，於去年9月返台探親，專案小組隨即於9月22日在台中市南區將他查緝到案。

全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌，將陳嫌等4人移送台灣南投地方檢察署偵辦。檢方聲押陳男等3人獲准，賴姓嫌犯則獲無保請回。近日，檢方已偵結全案，依毒品罪嫌起訴四名嫌犯。

原本作為親近大自然休閒場所的露營區，竟被不法分子利用為毒品中繼站，所幸在刑事局與關務署的合作下，成功瓦解這個跨國販毒集團，阻止大量毒品流入市面。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

