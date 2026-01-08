影》南橫下雪了！嘉明湖山屋染銀白 瑞雪畫面曝光

細如絲線的冰霰夾雜片片雪花飄落，輕覆在嘉明湖山屋紅色屋頂與周邊步道，山林瞬間染上一層銀白。（熊出沒企業社提供／蕭嘉蕙台東傳真）

受到大陸冷氣團南下及夜間輻射冷卻效應影響，全台氣溫持續探底，南橫山區今（8）日降瑞雪。位於嘉明湖步道上的向陽山屋與嘉明湖山屋，上午10時許，天空降下細如絲線的冰霰、片片雪花，輕覆在山屋紅色屋頂與周邊步道，將山林染上一層銀白。

向陽山屋位於嘉明湖國家步道4.3K處，海拔約2850公尺。天馬登山隊員第一時間以慢動作鏡頭記錄飄雪瞬間，只見冰霰、雪花自空中灑落，畫面靜謐唯美。

無獨有偶，海拔高達3400公尺的嘉明湖山屋同樣迎來降雪。熊出沒企業社駐山屋的廚師徐承祐表示，自上午10時起，現場陸續出現雪霰、冰粒與霧雨，「沒有意外的話，這應該就是2026年的第一場雪。」

