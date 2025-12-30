影/南橫公路爆嚴重意外！灑水車「整輛翻落邊坡」

昨（29日）下午在南橫公路發生驚悚事件，有輛灑水車行經93.5公里明壩克露橋臨時便道時，不慎翻落邊坡，嚇得後方駕駛驚聲尖叫，出事瞬間的畫面也曝光。

翻落瞬間。（圖／翻攝 greentea0710 的Threads，經授權使用）

據了解整起事件發生在昨天下午3點左右，地點位於公路總局南區養護工程分局的甲仙工務段，辦理的「台29臨11線」及「台20線路面鋪設」工程區域，當時這輛由46歲林男開著的撒水車連人帶車墜落邊坡，後方工程車輛的行車紀錄器完整記錄下灑水車翻落的驚險過程，車內女乘客目睹這一幕時驚嚇不已，當場放聲尖叫。

目擊者隨後將影片上傳至社群平台「Threads」，並寫道：「驚嚇的離開南橫，本來只是想拍中間這個路段，沒想到會拍到前面的車翻下去……」影片中可清楚聽見女乘客驚恐的尖叫聲。

警方接獲通報趕抵現場時，林男已自行脫困並表示無需協助，將自行處理後續事宜，所幸整起事故未波及其他人車，也無人員受困或傷亡，

事發現場。（圖／中天新聞）

