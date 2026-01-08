影/南橫山區迎瑞雪！嘉明湖山屋變銀白世界 糖霜灑落驚艷山友

嘉明湖於1月8日凌晨4點左右迎來了今年的首場降雪，持續約30分鐘，讓整個山區瞬間變得銀白如畫，當天的降雪情況相當引人注目，樹木和帳篷區都被厚厚的白雪覆蓋，吸引了許多登山者走出屋外拍照錄影，儘管氣溫降至-1度，山友們仍忍受寒冷，記錄下這難得的美景。

嘉明湖於1月8日凌晨4點左右迎來了今年的首場降雪，持續約30分鐘，讓整個山區瞬間變得銀白如畫。（圖／熊出沒企業提供）

受到大陸冷氣團南下及夜間輻射冷卻效應的影響，全台氣溫持續下降，台灣南橫山區今（8）日迎來瑞雪，嘉明湖步道上的向陽山屋與嘉明湖山屋在上午10時左右被細如絲線的冰霰和雪花輕覆，瞬間染上銀白色，山區的降雪成為今年的第一場雪，這一景象吸引了許多登山客前來拍攝。

嘉明湖山屋位於海拔約2850公尺的高處，而海拔3400公尺的嘉明湖山屋也同樣迎來降雪。駐山屋的廚師徐承祐表示，自上午起，現場出現雪霰和冰粒，這場降雪極具美感，成為冬季登山客的夢幻景點。天馬登山隊的成員也以慢動作鏡頭記錄下這一美麗的瞬間，讓人感受到雪花飄落的靜謐與唯美。

氣象署的預報員蔡依其表示，這次降雪是由於中層水氣與高山地區較低的氣溫共同作用所致。雖然當天下雪的機率在下午時分有所減少，但預計9日將有另一波水氣進入，仍有可能出現零星降雪。許多山友在雪中感受到自然的壯麗，並表示這樣的景色值得冒著寒冷前來欣賞。

