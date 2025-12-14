(影)南海仙賓礁衝突！中國海警船對菲漁船發射水炮3漁民受傷 菲方譴責

[Newtalk新聞] 菲律賓海岸警衛隊昨（13）日表示，在南海仙賓礁（Sabina Shoal，菲律賓稱 Buhanginan ng Escoda）附近海域，中國海警船對菲律賓漁船採取了高壓水炮噴射及切斷錨繩的強制行動，造成3名菲律賓漁民受傷。





仙賓礁距離菲律賓巴拉望島約 150 公里，近年來中菲船隻經常在此附近發生對峙與衝突。據《德國之聲》報導，菲律賓海岸警衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）昨日聲明指出，近 20 艘菲律賓漁船前（12）日在仙賓礁附近遭到中國海警船的水炮攻擊和阻攔。一艘小型中國海警船甚至故意割斷了幾艘菲律賓漁船的錨鏈，嚴重危及船員安全。

聲明中提到，有3名漁民因中國海警的行動而受到人身傷害，包括瘀傷和開放性傷口，另有兩艘菲律賓漁船因高壓水炮的衝擊而遭受嚴重損壞。塔列拉向《法新社》表示，高壓水柱甚至摧毀了漁船上的木質結構。而菲律賓海岸警衛隊的救援船隻在前往該海域救助傷者時多次遭到中國船隻的阻攔，但最終仍成功抵達，並為傷者提供了即時醫療救助。





對此，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，中國海警是「對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施」。中國駐菲律賓大使館則未對此回應。





據報導，中菲雙方今年已多次發生衝突。今年十月，菲律賓指控中國海警船撞擊三艘停泊在菲律賓實際控制的中業島（Thitu Island，中國稱派格阿薩島）附近的菲律賓漁業部的船隻。九月，菲律賓政府指責中國海警在中國實際控制的黃岩島（Scarborough Shoal）附近使用水炮襲擊，造成一艘菲律賓船隻受損並導致一名船員受傷。





儘管海牙常設仲裁法院於 2016 年裁定中國在該海域的部分領土聲索「沒有法律依據」，但中國稱該裁決是「一張非法、無效且沒有約束力的廢紙」，並持續在該海域進行執法與主權維護行動。

