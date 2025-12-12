影/南港男喝藥酒休息4小時上路 忘開大燈遭攔下場慘了

台北市警方查獲一起酒駕案，一名男子日前下午喝了一瓶藥酒後，休息4小時後傍晚開車上路，因車輛未開大燈遭巡邏員警攔下聞到酒味，檢驗後酒測值超標當場遭逮送辦。

男子車輛未開大燈酒駕遭查獲。（圖／翻攝畫面）

北市南港分局交通分隊員警上月底某日傍晚6時許，巡邏經過台北市南港路一段附近時，見一輛銀色轎車天黑行駛卻沒開大燈，擔心駕車安全上前攔查提醒，駕駛降下車窗隨即傳出濃濃酒味，員警駕駛孫姓男子（36歲）眼神渙散，經檢測酒測值竟高達0.50MG/L。

男子酒測值超標遭送辦。（圖／翻攝畫面）

孫男向員警供稱自己下午14時許飲用保力達B完畢後，就在原地休息，原以為休息時間已足夠，便起身開車欲返家，未料酒測值還是超標，警當場扣車將他帶回偵訊，詢後依公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾如有飲酒，請找「指定駕駛」或「搭乘計程車」，警方將針對易發生酒後駕車或酒後肇事之地區、路段與時段，加強取締，以防制酒後駕車交通事故發生，維護民眾生命財產安全。

