影／南珉貞朝聖SJ演唱會仍心繫富邦悍將 拋寶藍色彩帶：為明年先提前練習一下





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

富邦悍將的韓籍啦啦隊女神南珉貞憑藉甜美外型及親民個性，在台擁有不少粉絲支持。近期南珉貞在社群上分享，16日與韓籍的啦啦隊員李雅英，一起在台北大巨蛋欣賞韓團Super Junior的演唱會。

當天南珉貞拍下在現場拋寶藍色彩帶的影片，巧合的是，富邦悍將的代表色同樣也是藍色，內文則寫「為了明年拋彩帶，先在SJ演唱會提前練習一下」，逗趣發文吸引大批球迷朝聖，1.7萬人按讚。

南珉貞拍下在演唱會拋寶藍色彩帶的影片。（圖／Threads：minjeong_w_）

