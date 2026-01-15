影／南珉貞迷上許光漢希望他當老公 李雅英不准「加碼許願邊佑錫XD」

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

演員許光漢近日登上韓國頒獎典禮《金唱片》，與女團LE SSERAFIM的成員們大跳撒嬌舞，畫面在網上引起熱議，就連韓籍啦啦隊女神南珉貞，看了都直呼超帥，甚至在直播示愛「是我老公就好了」。

對此另一位韓籍女神李雅英表示，南珉貞已經有Travis，接著更開玩笑，不只要許光漢還要韓國男神邊佑錫。

李雅英直播中表示，不只要許光漢還要邊佑錫。（圖／翻攝自浪LIVE）

